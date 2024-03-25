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"Осталось недолго". Зеленский лишился важной поддержки
"Осталось недолго". Зеленский лишился важной поддержки
Sputnik Грузия
Верховная рада оказалась на пороге самоликвидации, утверждают украинские медиа. 25.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-25T12:10+0400
2024-03-25T12:10+0400
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политика
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петр порошенко
юлия тимошенко
верховная рада
аналитика
обострение ситуации вокруг украины
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Депутаты "Слуги народа" больше не хотят бездумно давить на кнопки во время голосований и ищут другую работу. А оппозиция не пытается взять власть, так как не желает брать на себя ответственность за ведение боевых действий и прочие сопутствующие проблемы. Государство стремительно деградирует. Что происходит на Украине — в материале Михаила Каткова для РИА Новости.Больше не слугиУ Зеленского больше нет подавляющего большинства в парламенте, уверяют СМИ. При этом депутаты "Слуги народа" считают, что он бросил их на произвол судьбы, хотя они шли в политику только ради него. Последний раз президент выступал в Верховной раде 21 февраля. Пытался поддержать боевой дух, но его речь восприняли иначе.По словам одного из депутатов, Зеленский дал понять: одно дело — офис президента, который он возглавляет лично, другое — "Слуга народа" под руководством Давида Арахамии. Необходимость перезагрузки политической системы очевидна, однако ни парламентских, ни президентских выборов в ближайшем будущем не ожидается. Хотя по конституции Украина — парламентско-президентская республика, Зеленский сосредоточил в своих руках всю полноту власти. Верховная рада больше не может даже контролировать работу правительства — еще несколько лет назад такое было немыслимо. Дошло до того, что министры предпочитают общаться с журналистами, а не депутатами.Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия выступает на заседании Верховной рады Украины в КиевеВ результате парламентская фракция "Слуги народа" сократилась с 254 до 235 человек, в голосованиях же участвуют в лучшем случае 180. Остальные либо открыто конфликтуют с президентской партией, либо занимаются саботажем, прогуливая заседания. Некоторые просят, чтобы им разрешили сложить мандат, потому что они не видят смысла в этой работе, зато могут устроиться в другое место на большую зарплату. Однако вместо того, чтобы прислушаться к депутатам и найти компромисс, Зеленский только усиливает контроль над ними. Например, теперь каждый обязан согласовывать с администрацией главы государства заграничные командировки. Иначе не выпустят из страны.Все против всех"Сегодня нет Верховной рады, кабмина, а есть офис президента. Все решения принимает президент", — заявил экс-спикер парламента Дмитрий Разумков. Между тем у оппозиции в общей сложности наберется 220-230 голосов. Но о создании антипрезидентского фронта речь все равно не идет.Противники Зеленского — бывший глава государства Петр Порошенко, один из лидеров запрещенной в стране ОПЗЖ Юрий Бойко, экс-премьер Юлия Тимошенко и тот же Дмитрий Разумков — никогда не договорятся. Кроме того, кажется, их устраивает, что в такой сложный период страной управляют не они.Оппозиционеры зачастую решают собственные сиюминутные задачи, а не борются за власть. Например, подконтрольные Бойко депутаты нередко поддерживают инициативы Зеленского, чтобы отвести от себя президентский гнев. В том числе они проголосовали за скандальный законопроект о мобилизации.Украинский политолог Константин Бондаренко в интервью одному из национальных медиа отметил, что Украина разделилась на страну и государство. "Есть много поводов для недовольства: насильственная мобилизация, поражения на фронтах. &lt;…&gt; Люди начинают задавать неудобные вопросы: сколько погибло и еще погибнет? Зеленский играет на упреждение, заранее обвиняя во всех волнениях Россию. &lt;…&gt; Но в какой-то момент народ может продемонстрировать, что больше не верит президенту", — предупреждает он.Будни диктатурыЭксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов считает, что о полноценном политическом кризисе на Украине пока говорить преждевременно.Также Денисов напомнил, что на Украине по-прежнему несколько центров силы, которые борются за место под солнцем. Другое дело, что в условиях СВО их возможности ограничены.По мнению политолога Александра Дудчака, политическая ситуация на Украине напоминает предвыборный период. Порошенко и другие оппозиционеры критикуют президента, но сами не стремятся взять власть. Они как будто ждут решения западных кураторов, которые должны выбрать между ними и Зеленским. В целом специалисты считают, что в ходе военного конфликта Украина окончательно оформилась как авторитарное государство. Причем основу для этого заложили задолго до широкомасштабных боевых действий.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
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в мире, политика, украина, киев, петр порошенко, юлия тимошенко, верховная рада, аналитика, обострение ситуации вокруг украины
в мире, политика, украина, киев, петр порошенко, юлия тимошенко, верховная рада, аналитика, обострение ситуации вокруг украины

"Осталось недолго". Зеленский лишился важной поддержки

12:10 25.03.2024
© AP Photo / Michal DyjukПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - Sputnik Грузия, 1920, 25.03.2024
© AP Photo / Michal Dyjuk
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Верховная рада оказалась на пороге самоликвидации, утверждают украинские медиа.
Депутаты "Слуги народа" больше не хотят бездумно давить на кнопки во время голосований и ищут другую работу. А оппозиция не пытается взять власть, так как не желает брать на себя ответственность за ведение боевых действий и прочие сопутствующие проблемы. Государство стремительно деградирует. Что происходит на Украине — в материале Михаила Каткова для РИА Новости.

Больше не слуги

У Зеленского больше нет подавляющего большинства в парламенте, уверяют СМИ. При этом депутаты "Слуги народа" считают, что он бросил их на произвол судьбы, хотя они шли в политику только ради него. Последний раз президент выступал в Верховной раде 21 февраля. Пытался поддержать боевой дух, но его речь восприняли иначе.
По словам одного из депутатов, Зеленский дал понять: одно дело — офис президента, который он возглавляет лично, другое — "Слуга народа" под руководством Давида Арахамии.
"То есть мы уже не в президентской команде? Для многих это стало главным итогом встречи", — признался он "Украинской правде".
Необходимость перезагрузки политической системы очевидна, однако ни парламентских, ни президентских выборов в ближайшем будущем не ожидается. Хотя по конституции Украина — парламентско-президентская республика, Зеленский сосредоточил в своих руках всю полноту власти. Верховная рада больше не может даже контролировать работу правительства — еще несколько лет назад такое было немыслимо. Дошло до того, что министры предпочитают общаться с журналистами, а не депутатами.
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия выступает на заседании Верховной рады Украины в Киеве
В результате парламентская фракция "Слуги народа" сократилась с 254 до 235 человек, в голосованиях же участвуют в лучшем случае 180. Остальные либо открыто конфликтуют с президентской партией, либо занимаются саботажем, прогуливая заседания. Некоторые просят, чтобы им разрешили сложить мандат, потому что они не видят смысла в этой работе, зато могут устроиться в другое место на большую зарплату. Однако вместо того, чтобы прислушаться к депутатам и найти компромисс, Зеленский только усиливает контроль над ними. Например, теперь каждый обязан согласовывать с администрацией главы государства заграничные командировки. Иначе не выпустят из страны.

Все против всех

"Сегодня нет Верховной рады, кабмина, а есть офис президента. Все решения принимает президент", — заявил экс-спикер парламента Дмитрий Разумков. Между тем у оппозиции в общей сложности наберется 220-230 голосов. Но о создании антипрезидентского фронта речь все равно не идет.
Противники Зеленского — бывший глава государства Петр Порошенко, один из лидеров запрещенной в стране ОПЗЖ Юрий Бойко, экс-премьер Юлия Тимошенко и тот же Дмитрий Разумков — никогда не договорятся. Кроме того, кажется, их устраивает, что в такой сложный период страной управляют не они.
Оппозиционеры зачастую решают собственные сиюминутные задачи, а не борются за власть. Например, подконтрольные Бойко депутаты нередко поддерживают инициативы Зеленского, чтобы отвести от себя президентский гнев. В том числе они проголосовали за скандальный законопроект о мобилизации.
Украинский политолог Константин Бондаренко в интервью одному из национальных медиа отметил, что Украина разделилась на страну и государство. "Есть много поводов для недовольства: насильственная мобилизация, поражения на фронтах. <…> Люди начинают задавать неудобные вопросы: сколько погибло и еще погибнет? Зеленский играет на упреждение, заранее обвиняя во всех волнениях Россию. <…> Но в какой-то момент народ может продемонстрировать, что больше не верит президенту", — предупреждает он.

Будни диктатуры

Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов считает, что о полноценном политическом кризисе на Украине пока говорить преждевременно.
"Ветви власти, как могут, справляются со своими обязанностями. Что касается депутатов, которым не нравится их роль, то они должны смириться с получением зарплаты за безделье. В конце концов их положение намного лучше, чем у большинства украинцев. А бессмысленным институтом парламент стал в тот момент, когда Зеленский сформировал в нем монобольшинство. Просто сейчас "слуг народа" вынуждают голосовать за непопулярную мобилизацию и они нервничают сильнее обычного", — поясняет он.
Также Денисов напомнил, что на Украине по-прежнему несколько центров силы, которые борются за место под солнцем. Другое дело, что в условиях СВО их возможности ограничены.
По мнению политолога Александра Дудчака, политическая ситуация на Украине напоминает предвыборный период. Порошенко и другие оппозиционеры критикуют президента, но сами не стремятся взять власть. Они как будто ждут решения западных кураторов, которые должны выбрать между ними и Зеленским.
"Критика в его адрес нарастает, главу государства обвиняют во всех грехах. До этого возмущались военные, теперь депутаты Верховной рады. <…> Выборов не будет, но есть другие способы сменить власть", — подчеркивает эксперт.
В целом специалисты считают, что в ходе военного конфликта Украина окончательно оформилась как авторитарное государство. Причем основу для этого заложили задолго до широкомасштабных боевых действий.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
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