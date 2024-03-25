https://sputnik-georgia.ru/20240325/ostalos-nedolgo-zelenskiy-lishilsya-vazhnoy-podderzhki-287007659.html

"Осталось недолго". Зеленский лишился важной поддержки

"Осталось недолго". Зеленский лишился важной поддержки

Sputnik Грузия

Верховная рада оказалась на пороге самоликвидации, утверждают украинские медиа. 25.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-25T12:10+0400

2024-03-25T12:10+0400

2024-03-25T12:10+0400

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Депутаты "Слуги народа" больше не хотят бездумно давить на кнопки во время голосований и ищут другую работу. А оппозиция не пытается взять власть, так как не желает брать на себя ответственность за ведение боевых действий и прочие сопутствующие проблемы. Государство стремительно деградирует. Что происходит на Украине — в материале Михаила Каткова для РИА Новости.Больше не слугиУ Зеленского больше нет подавляющего большинства в парламенте, уверяют СМИ. При этом депутаты "Слуги народа" считают, что он бросил их на произвол судьбы, хотя они шли в политику только ради него. Последний раз президент выступал в Верховной раде 21 февраля. Пытался поддержать боевой дух, но его речь восприняли иначе.По словам одного из депутатов, Зеленский дал понять: одно дело — офис президента, который он возглавляет лично, другое — "Слуга народа" под руководством Давида Арахамии. Необходимость перезагрузки политической системы очевидна, однако ни парламентских, ни президентских выборов в ближайшем будущем не ожидается. Хотя по конституции Украина — парламентско-президентская республика, Зеленский сосредоточил в своих руках всю полноту власти. Верховная рада больше не может даже контролировать работу правительства — еще несколько лет назад такое было немыслимо. Дошло до того, что министры предпочитают общаться с журналистами, а не депутатами.Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия выступает на заседании Верховной рады Украины в КиевеВ результате парламентская фракция "Слуги народа" сократилась с 254 до 235 человек, в голосованиях же участвуют в лучшем случае 180. Остальные либо открыто конфликтуют с президентской партией, либо занимаются саботажем, прогуливая заседания. Некоторые просят, чтобы им разрешили сложить мандат, потому что они не видят смысла в этой работе, зато могут устроиться в другое место на большую зарплату. Однако вместо того, чтобы прислушаться к депутатам и найти компромисс, Зеленский только усиливает контроль над ними. Например, теперь каждый обязан согласовывать с администрацией главы государства заграничные командировки. Иначе не выпустят из страны.Все против всех"Сегодня нет Верховной рады, кабмина, а есть офис президента. Все решения принимает президент", — заявил экс-спикер парламента Дмитрий Разумков. Между тем у оппозиции в общей сложности наберется 220-230 голосов. Но о создании антипрезидентского фронта речь все равно не идет.Противники Зеленского — бывший глава государства Петр Порошенко, один из лидеров запрещенной в стране ОПЗЖ Юрий Бойко, экс-премьер Юлия Тимошенко и тот же Дмитрий Разумков — никогда не договорятся. Кроме того, кажется, их устраивает, что в такой сложный период страной управляют не они.Оппозиционеры зачастую решают собственные сиюминутные задачи, а не борются за власть. Например, подконтрольные Бойко депутаты нередко поддерживают инициативы Зеленского, чтобы отвести от себя президентский гнев. В том числе они проголосовали за скандальный законопроект о мобилизации.Украинский политолог Константин Бондаренко в интервью одному из национальных медиа отметил, что Украина разделилась на страну и государство. "Есть много поводов для недовольства: насильственная мобилизация, поражения на фронтах. <…> Люди начинают задавать неудобные вопросы: сколько погибло и еще погибнет? Зеленский играет на упреждение, заранее обвиняя во всех волнениях Россию. <…> Но в какой-то момент народ может продемонстрировать, что больше не верит президенту", — предупреждает он.Будни диктатурыЭксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов считает, что о полноценном политическом кризисе на Украине пока говорить преждевременно.Также Денисов напомнил, что на Украине по-прежнему несколько центров силы, которые борются за место под солнцем. Другое дело, что в условиях СВО их возможности ограничены.По мнению политолога Александра Дудчака, политическая ситуация на Украине напоминает предвыборный период. Порошенко и другие оппозиционеры критикуют президента, но сами не стремятся взять власть. Они как будто ждут решения западных кураторов, которые должны выбрать между ними и Зеленским. В целом специалисты считают, что в ходе военного конфликта Украина окончательно оформилась как авторитарное государство. Причем основу для этого заложили задолго до широкомасштабных боевых действий.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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в мире, политика, украина, киев, петр порошенко, юлия тимошенко, верховная рада, аналитика, обострение ситуации вокруг украины