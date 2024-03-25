Скворцова: последний год для Грузии и России был положительным – видео
18:36 25.03.2024 (обновлено: 18:45 25.03.2024)
© video: Sputnik
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Восстановление прямого авиасообщения с РФ, ослабление визового режима для граждан Грузии – последний год в российско-грузинских отношениях был положительным. Так считает эксперт и политолог Нино Скворцова
Восстановление прямого авиасообщения с РФ, ослабление визового режима для граждан Грузии – последний год в российско-грузинских отношениях был положительным, заявила на пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия ведущий исследователь и автор по мониторингу коммуникационного режима Грузии по отношению к РФ, исследователь-регионовед Нино Скворцова.
"Действительно положительный год, потому что вернули прямое авиасообщение, ослабили визовый режим для граждан Грузии... Россияне, напомню, и так к нам свободно приезжали, не было проблем, а наши граждане сталкивались с визовым вопросом и рейсами, которых не было раньше, прямых. С рейсами проблем уже нет, они решены, и любой может спокойно поехать, посмотреть, как в России живут люди, как там развивается бизнес, технологии… И это позитивно сказывается на отношениях", – отметила Скворцова.
По ее словам, несмотря на то, что риторика властей немного антироссийская, когда возвращали авиарейсы и ослабляли визовый режим, шли сигналы из ЕС и США, что это не приветствуется, поскольку сейчас не тот международный контекст. На это власти Грузии ответили, что это национальные интересы страны, для них важнее благосостояние граждан Грузии, и правительство исходит из интересов граждан и государства.
"Действительно положительный год, потому что вернули прямое авиасообщение, ослабили визовый режим для граждан Грузии... Россияне, напомню, и так к нам свободно приезжали, не было проблем, а наши граждане сталкивались с визовым вопросом и рейсами, которых не было раньше, прямых. С рейсами проблем уже нет, они решены, и любой может спокойно поехать, посмотреть, как в России живут люди, как там развивается бизнес, технологии… И это позитивно сказывается на отношениях", – отметила Скворцова.
По ее словам, несмотря на то, что риторика властей немного антироссийская, когда возвращали авиарейсы и ослабляли визовый режим, шли сигналы из ЕС и США, что это не приветствуется, поскольку сейчас не тот международный контекст. На это власти Грузии ответили, что это национальные интересы страны, для них важнее благосостояние граждан Грузии, и правительство исходит из интересов граждан и государства.