https://sputnik-georgia.ru/20240325/vnimaniyu-taksistov-v-tbilisi-istekaet-srok-aktivizatsii-litsenziy--287010108.html

Вниманию таксистов в Тбилиси: истекает срок активизации лицензий

Вниманию таксистов в Тбилиси: истекает срок активизации лицензий

Sputnik Грузия

В противном случае разрешения на работу такси категории "А" будут аннулированы 25.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-25T11:11+0400

2024-03-25T11:11+0400

2024-03-25T11:11+0400

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ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Владельцы лицензий на работу такси категории "А" в Тбилиси должны активировать их в период до 1 апреля 2024 года (31 марта включительно), в противном случае разрешения будут аннулированы, заявили в мэрии столицы. В рамках реформы такси в Тбилиси с 1 апреля 2023 года все физические лица, которые с 1 октября 2019 года до 20 марта 2023 года хотя бы раз имели лицензию категории "А", получили бессрочное разрешение. Эти разрешения можно продавать или сдавать в аренду, воспользовавшись порталом, созданным мэрией Тбилиси. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Как ранее отметил мэр Тбилиси Каха Каладзе, на сегодняшний день выдано более 35 тысяч лицензий такси категории "А". Это в два-три раза больше, чем нужно городу. Из 35 тысяч лицензий к началу марта было активировано до 21 тысячи. Среди плюсов лицензции для такси категории "А": бесплатные парковочные места, право забирать пассажиров с улицы и с бас-лайнов, право проезда на полосах для общественного транспорта (только для автомобилей, возраст которых не превышает десяти лет). Лицензию можно активировать двумя способами: путем ее прикрепления к такси белого цвета с левым рулем, что предполагает уплату 100 лари в год (для гибридов – 50 лари). В том случае если лицензию не закрепляют за конкретным автомобилем, то водителю она будет обходиться суточно в три лари. Проверить наличие лицензии можно на сайте мэрии Тбилиси taxi.tbilisi.gov.ge. Активировать лицензию также можно на вышеуказанном сайте, в городской мэрии и районных администрациях Тбилиси (гамгеоба). Всего в Грузии зарегистрировано 1 647 629 автомобилей, из них 1 195 349 на ходу. Реформа такси Реформа такси в Тбилиси началась в 2018 году. На первом этапе таксистов обязали брать лицензию и проходить техническое инспектирование. Второй этап стартовал ровно год спустя – с 1 октября 2019 года такси разделили на две категории, "А" и "В". Такси категории "А" – это машины белого цвета с левым рулем, водители которых имеют право подбирать пассажиров на улице, использовать "шашечки" и другие опознавательные знаки. Плюс этой лицензии также в том, что на такой машине может быть размещена реклама и для них есть бесплатные парковочные места в городе. Лицензию категории "В" получить проще, но она предусматривает ряд ограничений. Для этой лицензии необязательно красить машину в белый цвет или заклеивать ее белой пленкой. Машина этой категории может быть любого цвета. Однако вместе с тем на таких автомобилях запрещается размещать опознавательные знаки такси, запрещается подбирать пассажиров на улице. Таким таксистам на машинах категории "B" разрешается работать только с таксомоторными компаниями и ездить только на вызовы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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