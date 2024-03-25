https://sputnik-georgia.ru/20240325/vopros-zakryt--vlasti-gruzii-kategoricheski-protiv-vvedeniya-vetting-kontrolya-287009276.html

Вопрос закрыт – власти Грузии категорически против введения веттинг-контроля

Вопрос закрыт – власти Грузии категорически против введения веттинг-контроля

Sputnik Грузия

Тема веттинг-контроля противоречит Конституции Грузии, отметили в "Мечте" 25.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-25T09:01+0400

2024-03-25T09:01+0400

2024-03-25T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Вопрос введения в Грузии системы веттинг-контроля судей закрыт, заявил первый заместитель председателя комитета по юридическим вопросам Давид Матикашвили журналистам. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Пресс-спикер ЕС Питер Стано ранее заявил, что в рамках выполнения условий для начала переговоров по вступлению в ЕС, а также для решения проблем в судебной системе Грузии необходимо создать программу чрезвычайных проверок добросовестности для всех кандидатов в судьи с привлечением международных экспертов, играющих решающую роль в этом процессе. Как ранее заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, тема веттинг-контроля для Грузии закрыта, так как она противоречит Конституции страны. В то же время премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отметил, что правительство Грузии готово выслушать аргументы ЕС на тему веттинг-контроля. Чаcnm оппозиции во время обсуждения в парламенте судебной реформы предложила внедрение системы т. н. веттинг-контроля, который предполагал проверку данных судей представителями НПО и посольств стран-партнеров. А судьи кто? Вопрос назначения судей – одна из самых обсуждаемых тем в Грузии. Оппозиция не раз обвиняла власти в "клановом управлении" судами, заявляя, что закрытость системы назначения судей позволяет "кланам" назначать угодных им судей. В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" эту версию категорически отрицают, утверждая, что судебная система в Грузии полностью независима. Между тем судебная система в Грузии – одна из наиболее критикуемых сфер со стороны международных организаций и партнеров страны как раз в основном из-за системы назначения судей и работы Высшего совета юстиции как органа, решающего эти вопросы. Они не раз призывали власти провести основательные реформы в системе правосудия. Обеспечение полностью свободного и непредвзятого суда является одним из главных призывов западных партнеров страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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