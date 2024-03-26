https://sputnik-georgia.ru/20240326/delegaty-vmesto-mazhoritariev--gruzinskaya-mechta-initsiiruet-novshestva-287027454.html
Делегаты вместо мажоритариев – "Грузинская мечта" инициирует новшества
Делегаты вместо мажоритариев – "Грузинская мечта" инициирует новшества
Sputnik Грузия
У жителей того или иного района в Грузии должны быть свои представители в парламенте, сказал глава законодательного органа 26.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-26T12:12+0400
2024-03-26T12:12+0400
2024-03-26T13:26+0400
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избирательный кодекс
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ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта" готовит поправки, согласно которым в условиях отсутствия мажоритарных депутатов в парламенте следующего созыва связь с жителями районов должны будут поддерживать депутаты-делегаты, сказал председатель парламента Шалва Папуашвили. В октябре выборы в Грузии впервые пройдут только по пропорциональной системе. До последнего времени действовала смешанная система: 120 депутатов выбирали из партийных списков, то есть по пропорциональной системе, а 30 – от районов, то есть по мажоритарной системе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>После того, как было решено отменить мажоритарную часть выборов, при поддержке Агентства развития ООН было проведено исследование на тему того, как парламент может поддерживать связь с населением регионов. Был рассмотрен опыт других стран. По его словам, партиям может быть предоставлено право при составлении избирательных списков назначать того или иного кандидата в депутаты делегатом одного или нескольких районов. Оппозиция увидела в планируемых поправках в Избирательный кодекс корыстный умысел правящей партии. "Это приспосабливание Избирательного кодекса под свои узкопартийные интересы", – сказала депутат от партии "Лело для Грузии" Анна Нацвлишвили. Непонятной оказалась инициатива "Грузинской мечты" для депутата от партии "За Грузию" Беки Лилуашвили. Он поинтересовался, будут ли у депутатов-делегатов какие-то преимущества. По предварительным опросам 2023 года, шанс преодолеть 5-процентный барьер и попасть в парламент есть у двух-пяти партий. При этом лидерство сохраняет за собой правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", а крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" находится на втором месте с большим отрывом. Начиная с 2012 года власть находится в руках основанной миллиардером Бидзиной Иванишвили политической силы – сначала это была коалиция "Грузинская мечта", а с 2016 года, когда коалиция развалилась, все выборы выигрывала одна партия – "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, шалва папуашвили, анна нацвлишвили, бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, избирательный кодекс
политика, грузия, новости, шалва папуашвили, анна нацвлишвили, бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, избирательный кодекс
Делегаты вместо мажоритариев – "Грузинская мечта" инициирует новшества
12:12 26.03.2024 (обновлено: 13:26 26.03.2024)
У жителей того или иного района в Грузии должны быть свои представители в парламенте, сказал глава законодательного органа
ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта" готовит поправки, согласно которым в условиях отсутствия мажоритарных депутатов в парламенте следующего созыва связь с жителями районов должны будут поддерживать депутаты-делегаты, сказал председатель парламента Шалва Папуашвили.
В октябре выборы в Грузии впервые пройдут только по пропорциональной системе. До последнего времени действовала смешанная система: 120 депутатов выбирали из партийных списков, то есть по пропорциональной системе, а 30 – от районов, то есть по мажоритарной системе.
После того, как было решено отменить мажоритарную часть выборов, при поддержке Агентства развития ООН было проведено исследование на тему того, как парламент может поддерживать связь с населением регионов. Был рассмотрен опыт других стран.
"В рамках исследования утверждалось, что партии должны в какой-то степени взять на себя ответственность и дать населению, избирателям возможность видеть своих представителей в партийном списке", – заявил Папуашвили.
По его словам, партиям может быть предоставлено право при составлении избирательных списков назначать того или иного кандидата в депутаты делегатом одного или нескольких районов.
Оппозиция увидела в планируемых поправках в Избирательный кодекс корыстный умысел правящей партии.
"Это приспосабливание Избирательного кодекса под свои узкопартийные интересы", – сказала депутат от партии "Лело для Грузии" Анна Нацвлишвили.
Непонятной оказалась инициатива "Грузинской мечты" для депутата от партии "За Грузию" Беки Лилуашвили. Он поинтересовался, будут ли у депутатов-делегатов какие-то преимущества.
По предварительным опросам 2023 года, шанс преодолеть 5-процентный барьер и попасть в парламент есть у двух-пяти партий. При этом лидерство сохраняет за собой правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", а крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" находится на втором месте с большим отрывом.
Начиная с 2012 года власть находится в руках основанной миллиардером Бидзиной Иванишвили политической силы – сначала это была коалиция "Грузинская мечта", а с 2016 года, когда коалиция развалилась, все выборы выигрывала одна партия – "Грузинская мечта – демократическая Грузия".