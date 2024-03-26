https://sputnik-georgia.ru/20240326/gruzii-nuzhen-partner-kotoryy-obespechit-ee-regionalnuyu-bezopasnost---mnenie-eksperta-287028350.html

Грузии нужен партнер, который обеспечит ее региональную безопасность – мнение эксперта

Грузии нужен партнер, который обеспечит ее региональную безопасность – мнение эксперта

Sputnik Грузия

Грузия – маленькая страна, исходя из этого она нуждается в сильном партнере, который сможет обеспечить ее региональную безопасность 26.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-26T09:48+0400

2024-03-26T09:48+0400

2024-03-26T10:44+0400

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Об этом заявила на пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия ведущий исследователь и автор по мониторингу коммуникационного режима Грузии по отношению к РФ, исследователь-регионовед Нино Скворцова."Такая маленькая страна, как Грузия, не может существовать без сильного партнера. Мы наблюдали, что ЕС и США хоть и вкладывались финансово в Грузию все эти годы, они поддерживали какие-то проекты, значимые, социальные, тем не менее в плане безопасности не смогли ее обеспечивать, то есть в плане безопасности Грузии нужен партнер, который сможет обеспечить ее региональную и международную безопасность", – заявила Скворцова.По словам Скворцовой, будет новый миропорядок, основанный на балансе, который сейчас нарушен. И в этих условиях Грузии нужно лавировать и портить отношения с кем-либо, с Китаем, Россией, из-за интересов ЕС и США – неразумно, подчеркнула Скворцова.

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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, сша, китай, общество, грузино-российские отношения, пресс-центр, видео