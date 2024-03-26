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Грузинская партия выразила соболезнования президенту России в связи с терактом в "Крокусе"
Грузинская партия выразила соболезнования президенту России в связи с терактом в "Крокусе"
Sputnik Грузия
В результате теракта в "Крокус Сити Холле" погибли 139 человек, пострадали более 150 26.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-26T14:30+0400
2024-03-26T14:30+0400
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ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Грузинская партия "Солидарность во имя мира" выразила соболезнования президенту России Владимиру Путину от имени грузинского народа в связи с террористическим актом в "Крокус Сити Холле". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. В зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок: они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек, трое из которых – дети. По данным МЧС, страдали 152 человека.Председатель партии Мераб Чикашвили пожелал Владимиру Путину и российскому народу стойкости и выдержки во благо России.Теракт в "Крокус Сити Холле"Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".Всех исполнителей задержали утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана. Они двигались на машине в сторону границы.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Владимир Путин объявил 24 марта общенациональный траур в России из-за теракта, произошедшего вечером в пятницу в "Крокус Сити Холле" в Красногорске.Как сообщил Владимир Путин, всего по делу задержали 11 человек, непосредственные участники нападения планировали скрыться на Украине. Глава государства подчеркнул, что исполнители, организаторы и заказчики понесут наказание.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, новости, грузия, владимир путин, грузино-российские отношения
россия, новости, грузия, владимир путин, грузино-российские отношения
Грузинская партия выразила соболезнования президенту России в связи с терактом в "Крокусе"
В результате теракта в "Крокус Сити Холле" погибли 139 человек, пострадали более 150
ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Грузинская партия "Солидарность во имя мира" выразила соболезнования президенту России Владимиру Путину от имени грузинского народа в связи с террористическим актом в "Крокус Сити Холле".
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. В зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок: они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек, трое из которых – дети. По данным МЧС, страдали 152 человека.
"Жители Грузии солидарны с российским народом в эти непростые дни и решительно осуждают варварскую атаку на мирных граждан", – говорится в официальном письме, направленном на имя президента Российской Федерации.
Председатель партии Мераб Чикашвили пожелал Владимиру Путину и российскому народу стойкости и выдержки во благо России.
Теракт в "Крокус Сити Холле"
Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".
Всех исполнителей задержали утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана. Они двигались на машине в сторону границы.
Владимир Путин объявил 24 марта общенациональный траур в России из-за теракта, произошедшего вечером в пятницу в "Крокус Сити Холле" в Красногорске.
Как сообщил Владимир Путин, всего по делу задержали 11 человек, непосредственные участники нападения планировали скрыться на Украине. Глава государства подчеркнул, что исполнители, организаторы и заказчики понесут наказание.