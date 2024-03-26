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Грузия осуждает любые проявления терроризма – эксперт
Грузия осуждает любые проявления терроризма – эксперт
Sputnik Грузия
По последним данным, в результате теракта в "Крокус Сити Холле" погибли 139 человек 26.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-26T13:13+0400
2024-03-26T13:13+0400
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ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Грузинский народ решительно осуждает любые проявления терроризма, несмотря на то, что сегодня у Грузии и России сложные отношения, заявил эксперт Николоз Метревели в беседе со Sputnik Грузия. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. В зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок: они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек, трое из которых – дети. По данным МЧС, пострадали 152 человека. Как отметил эксперт, Грузия ведет активную борьбу с терроризмом. Эксперт выразил соболезнования семьям погибших в результате страшного теракта "Крокус Сити Холле". Теракт в "Крокусе"Уголовное дело возбудили по статье "Теракт". Всех исполнителей задержали утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана. Они двигались на машине в сторону границы.Владимир Путин объявил 24 марта общенациональный траур в России из-за теракта, произошедшего вечером в пятницу в "Крокус Сити Холле" в Красногорске.Как сообщил Владимир Путин, всего по делу задержали 11 человек, непосредственные участники нападения планировали скрыться на Украине. Глава государства подчеркнул, что исполнители, организаторы и заказчики понесут наказание.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, ахмед чатаев, владимир путин, тбилиси, россия, грузино-российские отношения, теракт
грузия, новости, ахмед чатаев, владимир путин, тбилиси, россия, грузино-российские отношения, теракт
Грузия осуждает любые проявления терроризма – эксперт
13:13 26.03.2024 (обновлено: 13:54 26.03.2024)
По последним данным, в результате теракта в "Крокус Сити Холле" погибли 139 человек
ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Грузинский народ решительно осуждает любые проявления терроризма, несмотря на то, что сегодня у Грузии и России сложные отношения, заявил эксперт Николоз Метревели в беседе со Sputnik Грузия.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. В зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок: они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек, трое из которых – дети. По данным МЧС, пострадали 152 человека.
"Несмотря на то, что сегодня у наших стран сложные отношения, грузинский народ решительно осуждает любые проявления терроризма. Правительство Грузии немедленно осудило инцидент и выразило соболезнования российскому народу", – заявил Метревели.
Как отметил эксперт, Грузия ведет активную борьбу с терроризмом.
"Грузия уже много лет активно борется с терроризмом, и ярким примером этого является ликвидация Ахмада Чатаева и его отряда в Тбилиси. Наша страна всегда готова сотрудничать с любым государством для предотвращения терроризма", – сказал Метревели.
Эксперт выразил соболезнования семьям погибших в результате страшного теракта "Крокус Сити Холле".
Уголовное дело возбудили по статье "Теракт". Всех исполнителей задержали утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана. Они двигались на машине в сторону границы.
Владимир Путин объявил 24 марта общенациональный траур в России из-за теракта, произошедшего вечером в пятницу в "Крокус Сити Холле" в Красногорске.
Как сообщил Владимир Путин, всего по делу задержали 11 человек, непосредственные участники нападения планировали скрыться на Украине. Глава государства подчеркнул, что исполнители, организаторы и заказчики понесут наказание.