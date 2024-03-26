https://sputnik-georgia.ru/20240326/kakogo-chisla-blagoveschenie-bogoroditsy-2024-tserkovnyy-kalendar-287039389.html

Какого числа Благовещение Богородицы 2024? Церковный календарь

Какого числа Благовещение Богородицы 2024? Церковный календарь

Sputnik Грузия

Благовещение Пресвятой Богородицы – один из главных праздников православного церковного календаря 26.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-26T19:19+0400

2024-03-26T19:19+0400

2024-03-26T19:19+0400

справки

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/09/285527729_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_a00db78efe79a0a0724aa8e973f64a25.jpg

В церковный праздник вспоминают евангельское событие о том, как возвестил Архангел Гавриил Деве Марии благую весть о зачатии Ею Сына Божьего и рождении. Какого числа отмечают по церковному календарю Благовещение Богородицы в 2024-м, читайте в Sputnik Грузия. Благовещение Богородицы Дева Мария воспитывалась до 14 лет при Иерусалимском храме. Когда будущей Богородице пришло время покинуть храм, Деву Марию выдали замуж за престарелого, благочестивого плотника Иосифа, который должен был оберегать Ее невинность и чистоту. Когда Мария услышала от Архангела Гавриила, что Она родит Сына Божьего, Дева, смущаясь, спросила Архистратига, каким образом это зачатие получится. Посланник Божий пояснил Марии, что возможностям Господа нет предела, приведя в пример Ее бесплодную родственницу – святую Елизавету, которая в преклонном возрасте забеременела шесть месяцев назад. Услышав Божью волю в речах Архангела, Мария произнесла: "Я раба Господня, да будет Мне по слову твоему". Считается, что святое зачатие произошло именно в момент произнесения Девой Марией этой фразы. Иосиф узнал, что Мария беременна, хотел Ее тайно отпустить, но Ангел Господень явился ему во сне и сказал, что Она родит ребенка от Духа Святого. Иосиф жену принял – у них родился сын, которого нарекли Иисусом. Эти события описаны в Евангелии от Луки. Церковный календарь По православному церковному календарю Благовещение Богородицы ежегодно празднуют за девять месяцев до Рождества Христова, то есть 7 апреля. Установили праздник апостолы, однако особо праздновать Благовещение Богородицы стали в начале IV века, после открытия Святых мест земной жизни Спасителя равноапостольной Еленой и строительства там храмов, в том числе на месте явления Архангела Гавриила будущей Богородице в Назарете. Праздник назвали Благовещение Пресвятой Богородицы в VII веке. Торжество, по некоторым сведениям, установил святитель Кирилл Иерусалимский. Примерно в то же время праздник распространился и в западной церкви. Праздник Рождества Христова исторически установили значительно раньше, поэтому Благовещению посвятили день, который на девять месяцев предварял Рождество. Следовательно, в церковном календаре датой Благовещения как на Востоке, так и на Западе признано 25 марта (по-старому стилю 7 апреля). Материал подготовлен на основе открытых источников.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

справки