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Мошенники из Грузии обманывали иностранцев – раскрыта схема действий злоумышленников
Мошенники из Грузии обманывали иностранцев – раскрыта схема действий злоумышленников
Sputnik Грузия
Обвиняемые создали фейковые страницы в соцсети, знакомились с иностранцами, а затем, войдя в доверие, просили перечислять деньги 26.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-26T21:59+0400
2024-03-26T21:59+0400
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ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинения в мошенничестве пяти иностранцам и двум гражданам Грузии за присвоение денег обманным путем у иностранных граждан. Как установило следствие, обвиняемые иностранцы, чье гражданство не указывается, и граждане Грузии создали в соцсетях фейковые страницы, с которых вступали в контакт с иностранцами и добивались их доверия. После этого злоумышленники по разным придуманным причинам просили перечислить им деньги на банковские счета. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Прокуратура сообщила о пострадавшем гражданине Нидерландов, которого обманом заставили перечислили 128 424 евро. Теперь обвиняемым в случае подтверждения вины грозит от 7 до 10 лет лишения свободы за мошенничество в крупном размере.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси, генеральная прокуратура грузии, прокуратура
происшествия, грузия, новости, тбилиси, генеральная прокуратура грузии, прокуратура
Мошенники из Грузии обманывали иностранцев – раскрыта схема действий злоумышленников
Обвиняемые создали фейковые страницы в соцсети, знакомились с иностранцами, а затем, войдя в доверие, просили перечислять деньги
ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинения в мошенничестве пяти иностранцам и двум гражданам Грузии за присвоение денег обманным путем у иностранных граждан.
Как установило следствие, обвиняемые иностранцы, чье гражданство не указывается, и граждане Грузии создали в соцсетях фейковые страницы, с которых вступали в контакт с иностранцами и добивались их доверия. После этого злоумышленники по разным придуманным причинам просили перечислить им деньги на банковские счета.
Прокуратура сообщила о пострадавшем гражданине Нидерландов, которого обманом заставили перечислили 128 424 евро.
Теперь обвиняемым в случае подтверждения вины грозит от 7 до 10 лет лишения свободы за мошенничество в крупном размере.