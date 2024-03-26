https://sputnik-georgia.ru/20240326/posolstvo-gruzii-v-armenii-pereshlo-v-novoe-zdanie-287029562.html

Посольство Грузии в Армении переехало в новое здание

Посольство Грузии в Армении переехало в новое здание

Sputnik Грузия

Здание расположено в центральной части города 26.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-26T11:06+0400

2024-03-26T11:06+0400

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ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и его армянский коллега Никол Пашинян открыли новое здание посольства Грузии в Армении, сообщила пресс-служба главы правительства. Грузинская сторона приобрела здание в Ереване на улице Царав Ахбюр, №127 в 2024 году. Впервые посольство страны в Армении будет располагаться в здании, которое принадлежит Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Здание расположено в центральной части города, где собраны офисы других дипломатических миссий. В помещении есть приемная для граждан, конференц-залы. При проектировании здания были учтены этнические и культурные элементы, характерные для Грузии. Новое здание посольства Грузии в Армении является 15-м зданием, принадлежащим Грузии за рубежом. Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики и туризма. С июля 2023 года граждане Армении и Грузии могут пересекать границу между странами по ID-картам. С января 2024 года Грузия и Армения стали стратегическими партнерами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, армения, ереван, ираклий кобахидзе, никол пашинян