https://sputnik-georgia.ru/20240326/postavki-szhizhennogo-gaza-iz-rossii-v-gruzii-vyrosli-pochti-vdvoe-287042806.html

Поставки сжиженного газа из России в Грузию выросли почти вдвое

Поставки сжиженного газа из России в Грузию выросли почти вдвое

Sputnik Грузия

В целом в Грузию импортировано 12,08 тысячи тонн сжиженного газа 26.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-26T19:50+0400

2024-03-26T19:50+0400

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ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Импорт сжиженного газа (СПГ) в Грузию из России в январе-феврале 2024 года составил 12,06 тысячи тонн, то есть вырос почти вдвое по сравнению с аналогичным периодов предыдущего года, говорится в сообщении на сайте Союза импортеров нефтепродуктов.За первые два месяца 2023 года Грузия получила из России 7,11 тысячи тонн сжиженного газа. В целом объем импортированного в Грузию сжиженного газа в январе-феврале 2024 года составил 12,08 тысячи тонны. Что касается нефтяных битумов, за отчетный период в Грузию поступило 8,7 тысячи тонн, из них 5,3 тысячи тонн из Ирака, 3,3 тысячи тонн из России. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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