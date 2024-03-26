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Поставки сжиженного газа из России в Грузию выросли почти вдвое
Поставки сжиженного газа из России в Грузию выросли почти вдвое
Sputnik Грузия
В целом в Грузию импортировано 12,08 тысячи тонн сжиженного газа 26.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-26T19:50+0400
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ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Импорт сжиженного газа (СПГ) в Грузию из России в январе-феврале 2024 года составил 12,06 тысячи тонн, то есть вырос почти вдвое по сравнению с аналогичным периодов предыдущего года, говорится в сообщении на сайте Союза импортеров нефтепродуктов.За первые два месяца 2023 года Грузия получила из России 7,11 тысячи тонн сжиженного газа. В целом объем импортированного в Грузию сжиженного газа в январе-феврале 2024 года составил 12,08 тысячи тонны. Что касается нефтяных битумов, за отчетный период в Грузию поступило 8,7 тысячи тонн, из них 5,3 тысячи тонн из Ирака, 3,3 тысячи тонн из России. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости
экономика, грузия, новости
Поставки сжиженного газа из России в Грузию выросли почти вдвое
19:50 26.03.2024 (обновлено: 20:32 26.03.2024)
В целом в Грузию импортировано 12,08 тысячи тонн сжиженного газа
ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Импорт сжиженного газа (СПГ) в Грузию из России в январе-феврале 2024 года составил 12,06 тысячи тонн, то есть вырос почти вдвое по сравнению с аналогичным периодов предыдущего года, говорится в сообщении на сайте Союза импортеров нефтепродуктов.
За первые два месяца 2023 года Грузия получила из России 7,11 тысячи тонн сжиженного газа.
В целом объем импортированного в Грузию сжиженного газа в январе-феврале 2024 года составил 12,08 тысячи тонны.
Что касается нефтяных битумов, за отчетный период в Грузию поступило 8,7 тысячи тонн, из них 5,3 тысячи тонн из Ирака, 3,3 тысячи тонн из России.