https://sputnik-georgia.ru/20240326/prodvizhenie-novostnogo-kontenta-v-sotssetyakh-master-klass-sputnikpro-v-tbilisi-287038312.html

Продвижение новостного контента в соцсетях: мастер-класс SputnikPro в Тбилиси

Продвижение новостного контента в соцсетях: мастер-класс SputnikPro в Тбилиси

Sputnik Грузия

Международное информационное агентство и радио Sputnik продолжает просветительский проект SputnikPro. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки с мероприятия. 26.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-26T17:54+0400

2024-03-26T17:54+0400

2024-03-26T17:54+0400

пресс-центр sputnik грузия

мультимедиа

фотоленты

новости грузии в фотографиях

новости в фотографиях

пресс-центр

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В Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия состоялся мастер-класс по продвижению новостного контента в соцсетях.Спикером выступила руководитель отдела продвижения проектов Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии Арпи Бегларян. Она курирует контент агентства Sputnik во всех социальных сетях и занимается мультимедийными проектами.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

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