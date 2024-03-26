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Продвижение новостного контента в соцсетях: мастер-класс SputnikPro в Тбилиси
Продвижение новостного контента в соцсетях: мастер-класс SputnikPro в Тбилиси
Sputnik Грузия
Международное информационное агентство и радио Sputnik продолжает просветительский проект SputnikPro. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки с мероприятия. 26.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-26T17:54+0400
2024-03-26T17:54+0400
2024-03-26T17:54+0400
пресс-центр sputnik грузия
мультимедиа
фотоленты
новости грузии в фотографиях
новости в фотографиях
пресс-центр
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В Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия состоялся мастер-класс по продвижению новостного контента в соцсетях.Спикером выступила руководитель отдела продвижения проектов Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии Арпи Бегларян. Она курирует контент агентства Sputnik во всех социальных сетях и занимается мультимедийными проектами.
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мультимедиа, фотоленты, новости грузии в фотографиях, новости в фотографиях, пресс-центр, фото
мультимедиа, фотоленты, новости грузии в фотографиях, новости в фотографиях, пресс-центр, фото
Продвижение новостного контента в соцсетях: мастер-класс SputnikPro в Тбилиси
Международное информационное агентство и радио Sputnik продолжает просветительский проект SputnikPro. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки с мероприятия.
В
Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
состоялся мастер-класс по продвижению новостного контента в соцсетях.
Спикером выступила руководитель отдела продвижения проектов Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии Арпи Бегларян. Она курирует контент агентства Sputnik во всех социальных сетях и занимается мультимедийными проектами.
© photo: Sputnik / Stringer
В Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия состоялся мастер-класс на тему: "Продвижение новостного контента в соцсетях".
В Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия состоялся мастер-класс на тему: "Продвижение новостного контента в соцсетях".
© photo: Sputnik / Stringer
Спикером выступила руководитель отдела продвижения проектов Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии Арпи Бегларян.
Спикером выступила руководитель отдела продвижения проектов Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии Арпи Бегларян.
© photo: Sputnik / Stringer
Она подробно рассказала о том, как продвигать контент в разных социальных сетях.
Она подробно рассказала о том, как продвигать контент в разных социальных сетях.
© photo: Sputnik / Stringer
В мероприятии приняли участие грузинские журналисты и СММ-специалисты.
В мероприятии приняли участие грузинские журналисты и СММ-специалисты.
© photo: Sputnik / Stringer
Участники проекта активно взаимодействовали со спикером, задавая разнообразные вопросы.
Участники проекта активно взаимодействовали со спикером, задавая разнообразные вопросы.
© photo: Sputnik / Stringer
В ходе дискуссии были получены ценные знания и практические советы от спикера.
В ходе дискуссии были получены ценные знания и практические советы от спикера.
© photo: Sputnik / Stringer
SputnikPro – международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik.
SputnikPro – международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik.
© photo: Sputnik / Stringer
Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов.
Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов.
© photo: Sputnik / Stringer
Учебные модули SputnikPro в очном формате прошли уже в 24 странах: от Армении до Индии, от Греции до Китая.
Учебные модули SputnikPro в очном формате прошли уже в 24 странах: от Армении до Индии, от Греции до Китая.
© photo: Sputnik / Stringer
Всего с марта 2018 года в проекте приняли участие более десяти тысяч человек из 80 стран. В Грузии SputnikPro прошел в одиннадцатый раз.
Всего с марта 2018 года в проекте приняли участие более десяти тысяч человек из 80 стран. В Грузии SputnikPro прошел в одиннадцатый раз.