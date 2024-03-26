https://sputnik-georgia.ru/20240326/skolko-zarabotaet-sbornaya-gruzii-po-futbolu-v-sluchae-vykhoda-na-evro-2024-287039656.html

Сколько заработает сборная Грузии по футболу в случае выхода на Евро 2024?

Сколько заработает сборная Грузии по футболу в случае выхода на Евро 2024?

Sputnik Грузия

Решающий матч за выход на Евро между сборными Грузии и Греции начнется в 21:00 по Тбилиси 26.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-26T17:07+0400

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ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Сборная Грузии по футболу в случае исторического выхода на Евро 2024 получит от УЕФА призовые в размере 9,25 млн евро, сообщили в Европейском футбольном союзе. Общий призовой фонд Евро 2024 составляет 331 млн евро. Чемпионат пройдет в десяти городах Германии с 14 июня по 14 июля. Решающий матч за выход на Евро между сборными Грузии и Греции начнется в 21:00 по Тбилиси. Стадион "Динамо Арена", на котором состоится исторический матч, вмещает 54 549 человек. Трибуны обещают быть забитыми до отказа – все билеты на игру были распроданы за считанные часы.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Поболеть за греческую сборную в Тбилиси приедет около 600 фанатов. В случае победы над Грецией сборная Грузии сыграет в группе F вместе с Португалией, Чехией и Турцией. Каждая победа в группе сулит команде 1 млн евро, а ничья – полмиллиона. Выход в плей-офф пополнит бюджет сборных на 1,5 млн евро, 1/4 финала – 2,5 млн, полуфинал – 4 млн, а выход в финал – 5 и 8 млн соответственно. Путевку на турнир получили сборные Португалии, Франции, Испании, Турции, Румынии, Дании, Албании, Австрии, Бельгии, Англии, Венгрии, Нидерландов, Шотландии, Хорватии, Словении, Словакии, Чехии, Италии, Сербии и Швейцарии. Германия стала участником турнира на правах страны-хозяйки. Остальные три места распределятся по итогам стыковых матчей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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