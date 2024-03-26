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SOS! В пяти школах Грузии объявлена эвакуация
SOS! В пяти школах Грузии объявлена эвакуация
Sputnik Грузия
По предварительным данным, причиной эвакуации стали сообщения о возможном нападении 26.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-26T16:25+0400
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ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Пять школ в курортном поселке Кобулети на западе Грузии эвакуировали во время учебного процесса, сообщает телеканал "Формула". По данным телеканала, причиной стали сообщения о возможном нападении, которые школьники прочитали в социальных сетях и сообщили о этом директорам. О других деталей ЧП не распространяется. МВД Грузии пока не делало комментария для СМИ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, кобулети, тбилиси
происшествия, грузия, новости, кобулети, тбилиси
SOS! В пяти школах Грузии объявлена эвакуация
16:25 26.03.2024 (обновлено: 16:26 26.03.2024)
По предварительным данным, причиной эвакуации стали сообщения о возможном нападении
ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Пять школ в курортном поселке Кобулети на западе Грузии эвакуировали во время учебного процесса, сообщает телеканал "Формула".
По данным телеканала, причиной стали сообщения о возможном нападении, которые школьники прочитали в социальных сетях и сообщили о этом директорам.
О других деталей ЧП не распространяется.
МВД Грузии пока не делало комментария для СМИ.