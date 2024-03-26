https://sputnik-georgia.ru/20240326/sos-v-pyati-shkolakh-na-zapade-gruzii-obyavlena-evakuatsiya--287039262.html

SOS! В пяти школах Грузии объявлена эвакуация

SOS! В пяти школах Грузии объявлена эвакуация

Sputnik Грузия

По предварительным данным, причиной эвакуации стали сообщения о возможном нападении 26.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-26T16:25+0400

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ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Пять школ в курортном поселке Кобулети на западе Грузии эвакуировали во время учебного процесса, сообщает телеканал "Формула". По данным телеканала, причиной стали сообщения о возможном нападении, которые школьники прочитали в социальных сетях и сообщили о этом директорам. О других деталей ЧП не распространяется. МВД Грузии пока не делало комментария для СМИ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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