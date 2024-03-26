https://sputnik-georgia.ru/20240326/sputnikpro-v-tbilisi--kak-prodvigat--novostnoy-kontent-v-sotssetyakh-287040603.html

SputnikPro в Тбилиси – как продвигать новостной контент в соцсетях

SputnikPro в Тбилиси – как продвигать новостной контент в соцсетях

Sputnik Грузия

Мастер-класс о продвижении новостного контента в соцсетях состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в рамках просветительского проекта SputnikPro 26.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-26T17:13+0400

2024-03-26T17:13+0400

2024-03-26T17:21+0400

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Спикером выступила руководитель отдела продвижения проектов Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии Арпи Бегларян. Она курирует продвижение контена агентства Sputnik во всех социальных сетях и занимается мультимедийными проектами."Неважно, являетесь ли вы SMM-специалистом или нет, все равно вы ежедневно имеете дело с соцсетями. Поэтому необходимо понимать, как они работают и на чем основываются. А если вы создадите канал, надо знать, как его раскрутить, как сделать так, чтобы о вас узнали, вас репостили и на вас ссылались", – сказала Бегларян.При этом эксперт убеждена, что в оперативности сейчас выигрывает Telegram – не только у других соцсетей, но и у медиа.Мастер-класс посетили грузинские журналисты и СММ-специалисты, которые задавали вопросы спикеру и смогли узнать больше тонкостей касательно ведения социальных сетей.SputnikPro – международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов. Учебные модули SputnikPro в очном формате прошли уже в 24 странах: от Армении до Индии, от Греции до Китая. Всего с марта 2018 года в проекте приняли участие более десяти тысяч человек из 80 стран. В Грузии SputnikPro проходит в одиннадцатый раз.Sputnik – международное информационное агентство и радио, часть медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на десятках языков, аналоговое и цифровое радиовещание и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 21 миллиона посетителей в месяц, общее число подписчиков в соцсетях превышает 26 миллионов. Головной офис Sputnik находится в Москве.

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