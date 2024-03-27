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Грузинский народ не разделяет идеи Фукуяма – Цулукиани о критике властей Грузии
Грузинский народ не разделяет идеи Фукуяма – Цулукиани о критике властей Грузии
Sputnik Грузия
Вице-премьер Грузии посоветовала американскому политологу Френсису Фукуяма больше читать работы Самюэля Хантингтона 27.03.2024, Sputnik Грузия
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2024-03-27T09:01+0400
2024-03-27T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Американский философ и политолог Френсис Фукуяма является псевдолибералом и его идеи не имеют поддержки в грузинском обществе, заявила вице-премьер Грузии, министр культуры Тея Цулукиани, комментируя критику в адрес властей Грузии. Фукуяма сказал грузинским журналистам, что власти Грузии в действительности не представляют грузинский народ, который смотрит на Запад, а основатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили тянет их в другую сторону. Он назвал Иванишвили олигархом, покупающим власть. По ее словам, слова Фукуяма можно расценивать как поддержку оппозиции в Грузии. "Он непосредственно является экспертом на стороне псевдолибералов и поддерживает все те идеи, которые не имеют поддержки и положительных отзывов среди грузинского народа. Поэтому налицо очередная поддержка одной конкретной политической группы в Грузии", – заявила Цулукиани. Фукуяма стал известен благодаря произведению "Конец истории и последний человек", которое стало международным бестселлером. В книге говорится, что распространение либеральных демократий во всем мире может свидетельствовать о конечной точке социокультурной эволюции человечества и стать окончательной формой человеческого правительства. Что касается 67-летнего Иванишвили, он в очередной раз вернулся в политику 30 декабря 2023 года. Он был избран почетным председателем правящей партии. Причиной своего возвращения в политику основатель "Грузинской мечты" назвал "защиту чрезмерно усиленной команды от человеческих соблазнов". Иванишвили сказал, что в условиях "отсутствия оппозиции" есть соблазн придумать противостояние внутри команды и растут риски коррупции. В связи с этим он намерен быть главным советником в партии и выполнять миссию центра тяжести. Иванишвили несколько раз уходил из политики. В конце 2013 года он отказался от поста премьер-министра Грузии, который занимал год после смены власти Михаила Саакашвили. В мае 2018 годе Иванишвили вернулся в политику и возглавил "Грузинскую мечту", чтобы спасти ее от прогнозируемого развала, а в январе 2021 года вновь ушел.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, бидзина иванишвили, тея цулукиани, михаил саакашвили, грузинская мечта - демократическая грузия
грузия, новости, политика, бидзина иванишвили, тея цулукиани, михаил саакашвили, грузинская мечта - демократическая грузия
Грузинский народ не разделяет идеи Фукуяма – Цулукиани о критике властей Грузии
Вице-премьер Грузии посоветовала американскому политологу Френсису Фукуяма больше читать работы Самюэля Хантингтона
ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Американский философ и политолог Френсис Фукуяма является псевдолибералом и его идеи не имеют поддержки в грузинском обществе, заявила вице-премьер Грузии, министр культуры Тея Цулукиани, комментируя критику в адрес властей Грузии.
Фукуяма сказал грузинским журналистам, что власти Грузии в действительности не представляют грузинский народ, который смотрит на Запад, а основатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили тянет их в другую сторону. Он назвал Иванишвили олигархом, покупающим власть.
"Фукуяма должен больше читать Хантингтона, потому что он, как видно, фрустрирован, так как ни одна из его теорий, которым нас учили, когда мы были студентами на факультетах и за университетскими партами, не подтвердилась с течением времени", – сказал Цулукиани.
По ее словам, слова Фукуяма можно расценивать как поддержку оппозиции в Грузии.
"Он непосредственно является экспертом на стороне псевдолибералов и поддерживает все те идеи, которые не имеют поддержки и положительных отзывов среди грузинского народа. Поэтому налицо очередная поддержка одной конкретной политической группы в Грузии", – заявила Цулукиани.
Фукуяма стал известен благодаря произведению "Конец истории и последний человек", которое стало международным бестселлером. В книге говорится, что распространение либеральных демократий во всем мире может свидетельствовать о конечной точке социокультурной эволюции человечества и стать окончательной формой человеческого правительства.
Что касается 67-летнего Иванишвили, он в очередной раз вернулся в политику 30 декабря 2023 года. Он был избран почетным председателем правящей партии.
Причиной своего возвращения в политику основатель "Грузинской мечты" назвал "защиту чрезмерно усиленной команды от человеческих соблазнов". Иванишвили сказал, что в условиях "отсутствия оппозиции" есть соблазн придумать противостояние внутри команды и растут риски коррупции. В связи с этим он намерен быть главным советником в партии и выполнять миссию центра тяжести.
Иванишвили несколько раз уходил из политики. В конце 2013 года он отказался от поста премьер-министра Грузии, который занимал год после смены власти Михаила Саакашвили. В мае 2018 годе Иванишвили вернулся в политику и возглавил "Грузинскую мечту", чтобы спасти ее от прогнозируемого развала, а в январе 2021 года вновь ушел.