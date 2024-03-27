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Грузинский народ не разделяет идеи Фукуяма – Цулукиани о критике властей Грузии

Грузинский народ не разделяет идеи Фукуяма – Цулукиани о критике властей Грузии

Sputnik Грузия

Вице-премьер Грузии посоветовала американскому политологу Френсису Фукуяма больше читать работы Самюэля Хантингтона 27.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-27T09:01+0400

2024-03-27T09:01+0400

2024-03-27T09:01+0400

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грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Американский философ и политолог Френсис Фукуяма является псевдолибералом и его идеи не имеют поддержки в грузинском обществе, заявила вице-премьер Грузии, министр культуры Тея Цулукиани, комментируя критику в адрес властей Грузии. Фукуяма сказал грузинским журналистам, что власти Грузии в действительности не представляют грузинский народ, который смотрит на Запад, а основатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили тянет их в другую сторону. Он назвал Иванишвили олигархом, покупающим власть. По ее словам, слова Фукуяма можно расценивать как поддержку оппозиции в Грузии. "Он непосредственно является экспертом на стороне псевдолибералов и поддерживает все те идеи, которые не имеют поддержки и положительных отзывов среди грузинского народа. Поэтому налицо очередная поддержка одной конкретной политической группы в Грузии", – заявила Цулукиани. Фукуяма стал известен благодаря произведению "Конец истории и последний человек", которое стало международным бестселлером. В книге говорится, что распространение либеральных демократий во всем мире может свидетельствовать о конечной точке социокультурной эволюции человечества и стать окончательной формой человеческого правительства. Что касается 67-летнего Иванишвили, он в очередной раз вернулся в политику 30 декабря 2023 года. Он был избран почетным председателем правящей партии. Причиной своего возвращения в политику основатель "Грузинской мечты" назвал "защиту чрезмерно усиленной команды от человеческих соблазнов". Иванишвили сказал, что в условиях "отсутствия оппозиции" есть соблазн придумать противостояние внутри команды и растут риски коррупции. В связи с этим он намерен быть главным советником в партии и выполнять миссию центра тяжести. Иванишвили несколько раз уходил из политики. В конце 2013 года он отказался от поста премьер-министра Грузии, который занимал год после смены власти Михаила Саакашвили. В мае 2018 годе Иванишвили вернулся в политику и возглавил "Грузинскую мечту", чтобы спасти ее от прогнозируемого развала, а в январе 2021 года вновь ушел.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, бидзина иванишвили, тея цулукиани, михаил саакашвили, грузинская мечта - демократическая грузия