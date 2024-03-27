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Грузия получает поздравления со всего мира – сборная завоевала путевку на ЧЕ по футболу
Грузия получает поздравления со всего мира – сборная завоевала путевку на ЧЕ по футболу
Sputnik Грузия
В поздравлениях отмечается, что это историческая победа для страны 27.03.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Мировые лидеры и посольства поздравляют Грузию с победой сборной по футболу над командой Греции, благодаря которой страна впервые получила путевку на чемпионат Европы. Грузинская сборная в напряженной борьбе обыграла команду Греции в финале плей-офф квалификации на Евро в серии послематчевых пенальти со счетом 4:2. Основное и дополнительное время закончилось со счетом 0:0. Вратарь грузинской команды Георгий Мамардашвили стал героем матча. Он записал на свой счет блестящий сейв, парировав удар грека Анастасиоса Бакасестаса. Официальное поздравление опубликовало посольство Азербайджана в Грузии. Поздравили Грузию и в представительстве Евросоза в стране. Посол Германии Петер Фишер выразил надежду на встречу с футболистами у него на родине, где и состоится чемпионат Европы.Поздравление грузинским болельщикам опубликовало и посольство Швеции в Грузии. Поздравления Грузия получила и от посольства Дании. Представитель генерального секретаря НАТО на Южном Кавказе посочувствовал грекам и поздравил сборную Грузии.В этом году страной-хозяйкой чемпионата Европы будет Германия. Континентальное первенство пройдет в десяти немецких городах с 14 июня по 14 июля. Первым соперником сборной Грузии будет Турция.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, греция, германия, сборная грузии по футболу, футбол
спорт, грузия, новости, греция, германия, сборная грузии по футболу, футбол
Грузия получает поздравления со всего мира – сборная завоевала путевку на ЧЕ по футболу
В поздравлениях отмечается, что это историческая победа для страны
ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Мировые лидеры и посольства поздравляют Грузию с победой сборной по футболу над командой Греции, благодаря которой страна впервые получила путевку на чемпионат Европы.
Грузинская сборная в напряженной борьбе обыграла команду Греции в финале плей-офф квалификации на Евро в серии послематчевых пенальти со счетом 4:2. Основное и дополнительное время закончилось со счетом 0:0. Вратарь грузинской команды Георгий Мамардашвили стал героем матча. Он записал на свой счет блестящий сейв, парировав удар грека Анастасиоса Бакасестаса.
"Поздравляю наших друзей из Украины, Польши и Грузии с попаданием на Евро 2024. Ваша тяжелая работа окупилась. Желаю вам успехов и турнира, полного запоминающимися моментами", – написала президент Молдовы Майя Санду.
Официальное поздравление опубликовало посольство Азербайджана в Грузии.
"Мы поздравляем наших друзей и грузинских братьев с тем, что они впервые в истории попали на чемпионат Европы по футболу, и желаем им успехов", – говорится в поздравлении посольства.
Поздравили Грузию и в представительстве Евросоза в стране.
"Мы празднуем эту историческую победу вместе с Грузией! Поздравляем всех и желаем успехов сборной на чемпионате Европы", – говорится в сообщении представительства Евросоюза.
Посол Германии Петер Фишер выразил надежду на встречу с футболистами у него на родине, где и состоится чемпионат Европы.
"Поздравляю Грузию. Грузия взяла курс на Евро 2024 в Германию. Надеюсь, мы там встретимся", – написал Фишер.
Поздравление грузинским болельщикам опубликовало и посольство Швеции в Грузии.
"Поздравляем сборную Грузии и всех болельщиков с осуществлением мечты и этой исторической победой!" – говорится в сообщении посольства Швеции.
Поздравления Грузия получила и от посольства Дании.
"Мы поздравляем сборную Грузии и всех болельщиков с этой исторической победой. Следующая остановка – чемпионат Европы", – говорится в сообщении посольства.
Представитель генерального секретаря НАТО на Южном Кавказе посочувствовал грекам и поздравил сборную Грузии.
"Впервые в истории Грузия завоевала путевку на Кубок Европы после победы над сборной Греции в серии пенальти. Мне жаль моих греческих друзей, и я рад за грузин. Поздравляю", – написал Хавьер Коломина в соцсети.
В этом году страной-хозяйкой чемпионата Европы будет Германия. Континентальное первенство пройдет в десяти немецких городах с 14 июня по 14 июля. Первым соперником сборной Грузии будет Турция.