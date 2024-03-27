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Грузия получает поздравления со всего мира – сборная завоевала путевку на ЧЕ по футболу

Грузия получает поздравления со всего мира – сборная завоевала путевку на ЧЕ по футболу

Sputnik Грузия

В поздравлениях отмечается, что это историческая победа для страны 27.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-27T14:35+0400

2024-03-27T14:35+0400

2024-03-27T14:35+0400

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ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Мировые лидеры и посольства поздравляют Грузию с победой сборной по футболу над командой Греции, благодаря которой страна впервые получила путевку на чемпионат Европы. Грузинская сборная в напряженной борьбе обыграла команду Греции в финале плей-офф квалификации на Евро в серии послематчевых пенальти со счетом 4:2. Основное и дополнительное время закончилось со счетом 0:0. Вратарь грузинской команды Георгий Мамардашвили стал героем матча. Он записал на свой счет блестящий сейв, парировав удар грека Анастасиоса Бакасестаса. Официальное поздравление опубликовало посольство Азербайджана в Грузии. Поздравили Грузию и в представительстве Евросоза в стране. Посол Германии Петер Фишер выразил надежду на встречу с футболистами у него на родине, где и состоится чемпионат Европы.Поздравление грузинским болельщикам опубликовало и посольство Швеции в Грузии. Поздравления Грузия получила и от посольства Дании. Представитель генерального секретаря НАТО на Южном Кавказе посочувствовал грекам и поздравил сборную Грузии.В этом году страной-хозяйкой чемпионата Европы будет Германия. Континентальное первенство пройдет в десяти немецких городах с 14 июня по 14 июля. Первым соперником сборной Грузии будет Турция.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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