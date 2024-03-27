https://sputnik-georgia.ru/20240327/gruziya-proshla-na-evro-2024---chto-zhdet-gruzinskikh-futbolistov-dalshe-287049604.html

Грузия впервые прошла на Евро 2024 – что ждет грузинских футболистов дальше

Грузия впервые прошла на Евро 2024 – что ждет грузинских футболистов дальше

Sputnik Грузия

Первый матч на Евро 2024 сборная Грузии сыграет с футболистами сборной Турции 27.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-27T11:39+0400

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ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Сборная Грузии по футболу после победы над командой Греции в финале плей-офф сыграет на Евро 2024 в группе F с командами Португалии, Чехии и Турции. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Грузинская сборная в напряженной борьбе обыграла команду Греции в финале плей-офф квалификации на Евро в серии послематчевых пенальти со счетом 4:2. Основное и дополнительное время закончилось со счетом 0:0. Вратарь грузинской команды Георгий Мамардашвили стал героем матча. Он записал на свой счет блестящий сейв, парировав удар грека Анастасиоса Бакасестаса. Расписание матчей сборной Грузии: 18 июня, Дортмунд Грузия – Турция22 июня, Гамбург Грузия – Чехия 26 июня, Гельзенкирхен Грузия – ПортугалияВ продаже доступны билеты на матч Грузия – Турция. Цены от 692 до 2 780 лари (от 200 до 800 евро). Капитан грузинской команды Гурам Кашия после матча обратился к болельщикам и попросил начать откладывать на поездку в Германию, чтобы поддержать футболистов. "Хочу попросить вас экономить деньги, и в конце мая – все в Германию!" – сказал Кашия. Это важно У Грузии есть шанс выйти из группы F. В 1/8 финала выходят по шесть победителей групп и команд, занявших второе место, а также четыре из шести сборных, оказавшихся третьими. Квартет сильнейших из третьих команд определяется по дополнительным показателям, первый из которых – это большее количество очков. Сборная Грузии за выход на Евро получит от УЕФА призовые в размере 9,25 млн евро. За каждую победу в группе команда заработает по миллиону, а за ничью – по полмиллиона евро. Выход в плей-офф пополнит бюджет сборных на 1,5 млн евро, в 1/4 финала – 2,5 млн, в полуфинал – 4 млн, а выход в финал – 5 и 8 млн соответственно. На Евро 2024 сыграют сборные Португалии, Франции, Испании, Турции, Румынии, Дании, Албании, Австрии, Бельгии, Англии, Венгрии, Нидерландов, Шотландии, Хорватии, Словении, Словакии, Чехии, Италии, Сербии и Швейцарии, Грузия, Украина, Польша. Германия стала участником турнира на правах страны-хозяйки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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