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Грузия радуется победе! Страна пробилась в чемпионат Европы по футболу 2024 – фото
Грузия радуется победе! Страна пробилась в чемпионат Европы по футболу 2024 – фото
Sputnik Грузия
Сборная Грузии впервые примет участие в чемпионате Европы по футболу. Смотрите в фотоленте, как грузинские болельщики радовались выходу на Евро 2024 27.03.2024, Sputnik Грузия
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Грузия впервые в своей истории стала участником чемпионата Европы по футболу. Сборная страны попала в группу F, где сыграет с Турцией, Чехией и Португалией.
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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, спорт, футбол, фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, спорт, футбол, фото

Грузия радуется победе! Страна пробилась в чемпионат Европы по футболу 2024 – фото

16:22 27.03.2024 (обновлено: 16:41 27.03.2024)
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Сборная Грузии впервые примет участие в чемпионате Европы по футболу. Смотрите в фотоленте, как грузинские болельщики радовались выходу на Евро 2024
Грузия впервые в своей истории стала участником чемпионата Европы по футболу. Сборная страны попала в группу F, где сыграет с Турцией, Чехией и Португалией.
© AFP 2024 / GIORGI ARJEVANIDZE

Грузинские болельщики после завершения матча со сборной Греции выбежали на поле стадиона.

Грузинские болельщики после завершения матча со сборной Греции выбежали на поле стадиона. - Sputnik Грузия
1/12
© AFP 2024 / GIORGI ARJEVANIDZE

Грузинские болельщики после завершения матча со сборной Греции выбежали на поле стадиона.

© AFP 2024 / GIORGI ARJEVANIDZE

Все ликовали, когда сборная Грузии смогла выиграть матч и пробиться на Евро 2024.

Все ликовали, когда сборная Грузии смогла выиграть матч и пробиться на Евро 2024. - Sputnik Грузия
2/12
© AFP 2024 / GIORGI ARJEVANIDZE

Все ликовали, когда сборная Грузии смогла выиграть матч и пробиться на Евро 2024.

© AFP 2024 / GIORGI ARJEVANIDZE

Сотни людей, празднуя победу своей команды, выбежали прямо на поле "Динамо Арена".

Сотни людей, празднуя победу своей команды, выбежали прямо на поле &quot;Динамо Арена&quot;. - Sputnik Грузия
3/12
© AFP 2024 / GIORGI ARJEVANIDZE

Сотни людей, празднуя победу своей команды, выбежали прямо на поле "Динамо Арена".

© AFP 2024 / GIORGI ARJEVANIDZE

Они поздравляли друг друга и игроков с победой. Болельщики были просто вне себя от счастья.

Они поздравляли друг друга и игроков с победой. Болельщики были просто вне себя от счастья. - Sputnik Грузия
4/12
© AFP 2024 / GIORGI ARJEVANIDZE

Они поздравляли друг друга и игроков с победой. Болельщики были просто вне себя от счастья.

© AFP 2024 / GIORGI ARJEVANIDZE

Празднование победы продолжалось до позднего вечера.

Празднование победы продолжалось до позднего вечера. - Sputnik Грузия
5/12
© AFP 2024 / GIORGI ARJEVANIDZE

Празднование победы продолжалось до позднего вечера.

© AFP 2024 / GIORGI ARJEVANIDZE

Над стадионом стоял сплошной гул от радостных голосов и восклицаний.

Над стадионом стоял сплошной гул от радостных голосов и восклицаний. - Sputnik Грузия
6/12
© AFP 2024 / GIORGI ARJEVANIDZE

Над стадионом стоял сплошной гул от радостных голосов и восклицаний.

© AFP 2024 / GIORGI ARJEVANIDZE

Праздновали победу и грузинские футболисты. Они танцевали и кричали от радости.

Праздновали победу и грузинские футболисты. Они танцевали и кричали от радости. - Sputnik Грузия
7/12
© AFP 2024 / GIORGI ARJEVANIDZE

Праздновали победу и грузинские футболисты. Они танцевали и кричали от радости.

© AFP 2024 / GIORGI ARJEVANIDZE

Греческая команда была тоже вне себя, только от поражения. Хотя у игроков были шансы на победу, они остались нереализованными.

Греческая команда была тоже вне себя, только от поражения. Хотя у игроков были шансы на победу, они остались нереализованными. - Sputnik Грузия
8/12
© AFP 2024 / GIORGI ARJEVANIDZE

Греческая команда была тоже вне себя, только от поражения. Хотя у игроков были шансы на победу, они остались нереализованными.

© AFP 2024 / GIORGI ARJEVANIDZE

Тем временем Грузия продолжала отмечать выход сборной на ЧЕ 2024.

Тем временем Грузия продолжала отмечать выход сборной на ЧЕ 2024. - Sputnik Грузия
9/12
© AFP 2024 / GIORGI ARJEVANIDZE

Тем временем Грузия продолжала отмечать выход сборной на ЧЕ 2024.

© AFP 2024 / GIORGI ARJEVANIDZE

Сборная Грузии выиграла у Греции по пенальти со счетом 4:2 после завершения дополнительного времени.

Сборная Грузии выиграла у Греции по пенальти со счетом 4:2 после завершения дополнительного времени. - Sputnik Грузия
10/12
© AFP 2024 / GIORGI ARJEVANIDZE

Сборная Грузии выиграла у Греции по пенальти со счетом 4:2 после завершения дополнительного времени.

© GIORGI ARJEVANIDZE

Стадион буквально ревел от восторга. Ведь Грузия впервые в своей истории примет участие в чемпионате Европы.

Стадион буквально ревел от восторга. Ведь Грузия впервые в своей истории примет участие в чемпионате Европы. - Sputnik Грузия
11/12
© GIORGI ARJEVANIDZE

Стадион буквально ревел от восторга. Ведь Грузия впервые в своей истории примет участие в чемпионате Европы.

© AFP 2024 / GIORGI ARJEVANIDZE

Грузия попала в группу F, где сыграет с Турцией, Чехией и Португалией.

Грузия попала в группу F, где сыграет с Турцией, Чехией и Португалией. - Sputnik Грузия
12/12
© AFP 2024 / GIORGI ARJEVANIDZE

Грузия попала в группу F, где сыграет с Турцией, Чехией и Португалией.

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