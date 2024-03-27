https://sputnik-georgia.ru/20240327/gruziya-raduetsya-pobede-strana-probilas-v-chempionat-evropy-po-futbolu-2024---foto-287061909.html

Грузия радуется победе! Страна пробилась в чемпионат Европы по футболу 2024 – фото

Грузия радуется победе! Страна пробилась в чемпионат Европы по футболу 2024 – фото

Sputnik Грузия

Сборная Грузии впервые примет участие в чемпионате Европы по футболу. Смотрите в фотоленте, как грузинские болельщики радовались выходу на Евро 2024 27.03.2024, Sputnik Грузия

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Грузия впервые в своей истории стала участником чемпионата Европы по футболу. Сборная страны попала в группу F, где сыграет с Турцией, Чехией и Португалией.

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