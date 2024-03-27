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Грузия радуется победе! Страна пробилась в чемпионат Европы по футболу 2024 – фото
Грузия радуется победе! Страна пробилась в чемпионат Европы по футболу 2024 – фото
Sputnik Грузия
Сборная Грузии впервые примет участие в чемпионате Европы по футболу. Смотрите в фотоленте, как грузинские болельщики радовались выходу на Евро 2024 27.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-27T16:22+0400
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Грузия впервые в своей истории стала участником чемпионата Европы по футболу. Сборная страны попала в группу F, где сыграет с Турцией, Чехией и Португалией.
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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, спорт, футбол, фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, спорт, футбол, фото
Грузия радуется победе! Страна пробилась в чемпионат Европы по футболу 2024 – фото
16:22 27.03.2024 (обновлено: 16:41 27.03.2024)
Сборная Грузии впервые примет участие в чемпионате Европы по футболу. Смотрите в фотоленте, как грузинские болельщики радовались выходу на Евро 2024
Грузия впервые в своей истории стала участником чемпионата Европы по футболу. Сборная страны попала в группу F, где сыграет с Турцией, Чехией и Португалией.
© AFP 2024 / GIORGI ARJEVANIDZE
Грузинские болельщики после завершения матча со сборной Греции выбежали на поле стадиона.
Грузинские болельщики после завершения матча со сборной Греции выбежали на поле стадиона.
© AFP 2024 / GIORGI ARJEVANIDZE
Все ликовали, когда сборная Грузии смогла выиграть матч и пробиться на Евро 2024.
Все ликовали, когда сборная Грузии смогла выиграть матч и пробиться на Евро 2024.
© AFP 2024 / GIORGI ARJEVANIDZE
Сотни людей, празднуя победу своей команды, выбежали прямо на поле "Динамо Арена".
Сотни людей, празднуя победу своей команды, выбежали прямо на поле "Динамо Арена".
© AFP 2024 / GIORGI ARJEVANIDZE
Они поздравляли друг друга и игроков с победой. Болельщики были просто вне себя от счастья.
Они поздравляли друг друга и игроков с победой. Болельщики были просто вне себя от счастья.
© AFP 2024 / GIORGI ARJEVANIDZE
Празднование победы продолжалось до позднего вечера.
Празднование победы продолжалось до позднего вечера.
© AFP 2024 / GIORGI ARJEVANIDZE
Над стадионом стоял сплошной гул от радостных голосов и восклицаний.
Над стадионом стоял сплошной гул от радостных голосов и восклицаний.
© AFP 2024 / GIORGI ARJEVANIDZE
Праздновали победу и грузинские футболисты. Они танцевали и кричали от радости.
Праздновали победу и грузинские футболисты. Они танцевали и кричали от радости.
© AFP 2024 / GIORGI ARJEVANIDZE
Греческая команда была тоже вне себя, только от поражения. Хотя у игроков были шансы на победу, они остались нереализованными.
Греческая команда была тоже вне себя, только от поражения. Хотя у игроков были шансы на победу, они остались нереализованными.
© AFP 2024 / GIORGI ARJEVANIDZE
Тем временем Грузия продолжала отмечать выход сборной на ЧЕ 2024.
Тем временем Грузия продолжала отмечать выход сборной на ЧЕ 2024.
© AFP 2024 / GIORGI ARJEVANIDZE
Сборная Грузии выиграла у Греции по пенальти со счетом 4:2 после завершения дополнительного времени.
Сборная Грузии выиграла у Греции по пенальти со счетом 4:2 после завершения дополнительного времени.
© GIORGI ARJEVANIDZE
Стадион буквально ревел от восторга. Ведь Грузия впервые в своей истории примет участие в чемпионате Европы.
Стадион буквально ревел от восторга. Ведь Грузия впервые в своей истории примет участие в чемпионате Европы.
© AFP 2024 / GIORGI ARJEVANIDZE
Грузия попала в группу F, где сыграет с Турцией, Чехией и Португалией.
Грузия попала в группу F, где сыграет с Турцией, Чехией и Португалией.