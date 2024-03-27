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Иностранцы не смогут проверять добросовестность грузинских судей – Мдинарадзе
Иностранцы не смогут проверять добросовестность грузинских судей – Мдинарадзе
Sputnik Грузия
Правящая партия готова обмениваться аргументами по данной теме с коллегами, однако призывы к нарушению Конституции недопустимы, отметили в "Грузинской мечте" 27.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-27T19:19+0400
2024-03-27T19:19+0400
2024-03-27T19:19+0400
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мамука мдинарадзе
ираклий кобахидзе
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еврокомиссия
новости
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ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Тема введения системы веттинг-контроля закрыта и иностранцы не смогут проверить добросовестность представителей ветвей власти в Грузии, это исключено, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе. Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил СМИ, что в первом отчете Еврокомиссии о выполнении Грузией 12 рекомендаций, необходимых для получения статуса страны-кандидата от 8 ноября 2023 года, речь шла о необходимости проверки добросовестности судей при участии иностранных экспертов. В каком виде это будет осуществлено, нужно обсудить с грузинскими коллегами, подчеркнул европейский дипломат. При этом, по его словам, правящая партия всячески готова обмениваться аргументами по данной теме со своими коллегами."Мы обменяемся аргументами по этому поводу с нашими коллегами в любом формате. Мы всем объясним, почему нельзя вмешиваться таким образом в суверенитет страны", – отметил Мдинарадзе. Часть оппозиции во время обсуждения в парламенте судебной реформы предложила внедрение системы т. н. веттинг-контроля, который предполагает проверку данных судей представителями НПО и посольств стран-партнеров. Как ранее заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, тема веттинг-контроля для Грузии закрыта, так как она противоречит Конституции страны. Однако, по его же словам, правительство Грузии готово выслушать аргументы ЕС по данному вопросу. А судьи кто? Вопрос назначения судей – одна из самых обсуждаемых тем в Грузии. Оппозиция не раз обвиняла власти в "клановом управлении" судами, заявляя, что закрытость системы назначения судей позволяет "кланам" назначать угодных им судей. Между тем судебная система в Грузии – одна из наиболее критикуемых сфер со стороны международных организаций и партнеров страны как раз в основном из-за системы назначения судей и работы Высшего совета юстиции как органа, решающего эти вопросы. Они не раз призывали власти провести основательные реформы в системе правосудия. Обеспечение полностью свободного и непредвзятого суда является одним из главных призывов западных партнеров страны. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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суд, мамука мдинарадзе, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, еврокомиссия, новости, грузия
суд, мамука мдинарадзе, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, еврокомиссия, новости, грузия
Иностранцы не смогут проверять добросовестность грузинских судей – Мдинарадзе
Правящая партия готова обмениваться аргументами по данной теме с коллегами, однако призывы к нарушению Конституции недопустимы, отметили в "Грузинской мечте"
ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Тема введения системы веттинг-контроля закрыта и иностранцы не смогут проверить добросовестность представителей ветвей власти в Грузии, это исключено, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе.
Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил СМИ, что в первом отчете Еврокомиссии о выполнении Грузией 12 рекомендаций, необходимых для получения статуса страны-кандидата от 8 ноября 2023 года, речь шла о необходимости проверки добросовестности судей при участии иностранных экспертов. В каком виде это будет осуществлено, нужно обсудить с грузинскими коллегами, подчеркнул европейский дипломат.
"Несмотря ни на что, эта тема закрыта. В Грузии иностранцы не смогут проверить добросовестность представителей грузинских ветвей, это исключено", – сказал Мдинарадзе журналистам.
При этом, по его словам, правящая партия всячески готова обмениваться аргументами по данной теме со своими коллегами.
"Мы обменяемся аргументами по этому поводу с нашими коллегами в любом формате. Мы всем объясним, почему нельзя вмешиваться таким образом в суверенитет страны", – отметил Мдинарадзе.
Объяснения будут даны друзьям в дружеской форме, добавил он. "Нельзя. Такие призывы к нарушению Конституции действительно недопустимы", – резюмировал Мдинарадзе.
Часть оппозиции во время обсуждения в парламенте судебной реформы предложила внедрение системы т. н. веттинг-контроля, который предполагает проверку данных судей представителями НПО и посольств стран-партнеров.
Как ранее заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, тема веттинг-контроля для Грузии закрыта, так как она противоречит Конституции страны. Однако, по его же словам, правительство Грузии готово выслушать аргументы ЕС по данному вопросу.
Вопрос назначения судей – одна из самых обсуждаемых тем в Грузии. Оппозиция не раз обвиняла власти в "клановом управлении" судами, заявляя, что закрытость системы назначения судей позволяет "кланам" назначать угодных им судей.
В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" эту версию категорически отрицают, утверждая, что судебная система в Грузии полностью независима.
Между тем судебная система в Грузии – одна из наиболее критикуемых сфер со стороны международных организаций и партнеров страны как раз в основном из-за системы назначения судей и работы Высшего совета юстиции как органа, решающего эти вопросы.
Они не раз призывали власти провести основательные реформы в системе правосудия. Обеспечение полностью свободного и непредвзятого суда является одним из главных призывов западных партнеров страны.