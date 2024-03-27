https://sputnik-georgia.ru/20240327/logichnoe-prodolzhenie-polucheniya-statusa-kandidata-v-es---glava-mid-gruzii-o-vykhode-na-che-287051596.html
Логичное продолжение получения статуса кандидата в ЕС – глава МИД Грузии о выходе на ЧЕ
Логичное продолжение получения статуса кандидата в ЕС – глава МИД Грузии о выходе на ЧЕ
Sputnik Грузия
Вся страна гордится сборной Грузии по футболу, отметил Илья Дарчиашвили 27.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-27T12:28+0400
2024-03-27T12:28+0400
2024-03-27T12:46+0400
спорт
грузия
новости
илья дарчиашвили
греция
футбол
грузия - евросоюз
евросоюз
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/03/1b/287051011_0:0:2369:1333_1920x0_80_0_0_1e294100c44f2f74b6fe58aa8b20adfa.jpg
ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Победа сборной Грузии по футболу над командой Греции, благодаря которой страна впервые получила путевку на чемпионат Европы, является справедливым и логическим продолжением предоставления Грузии статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз, написал глава МИД Илья Дарчиашвили на своей странице в соцсети X. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Грузия в декабре 2023 года получила статус кандидата в ЕС, а накануне члены сборной Грузии одержали историческую победу в матче против команды Греции за путевку на чемпионат Европы. Глава МИД отметил, что это была историческая победа.Сборная Грузии обыграла в серии послематчевых пенальти команду Греции в финале плей-офф Лиги Наций квалификации на Евро 2024 со счетом 4:2. В этом году страной-хозяйкой чемпионата Европы будет Германия. Континентальное первенство пройдет в десяти немецких городах с 14 июня по 14 июля. Что касается статуса, то Грузия в декабре 2023 года получила статус страны-кандидата и девять новых условий для перехода на этап переговоров по вступлению в Евросоюз. Среди них преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
греция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/03/1b/287051011_38:0:2143:1579_1920x0_80_0_0_b27adee22bcee20f1853bcd863223498.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, грузия, новости, илья дарчиашвили, греция, футбол, грузия - евросоюз, евросоюз
спорт, грузия, новости, илья дарчиашвили, греция, футбол, грузия - евросоюз, евросоюз
Логичное продолжение получения статуса кандидата в ЕС – глава МИД Грузии о выходе на ЧЕ
12:28 27.03.2024 (обновлено: 12:46 27.03.2024)
Вся страна гордится сборной Грузии по футболу, отметил Илья Дарчиашвили
ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Победа сборной Грузии по футболу над командой Греции, благодаря которой страна впервые получила путевку на чемпионат Европы, является справедливым и логическим продолжением предоставления Грузии статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз, написал глава МИД Илья Дарчиашвили на своей странице в соцсети X.
Грузия в декабре 2023 года получила статус кандидата в ЕС, а накануне члены сборной Грузии одержали историческую победу в матче против команды Греции за путевку на чемпионат Европы.
"Поздравляю и снимаю шляпу перед нашей сборной по футболу с этой триумфальной и абсолютно захватывающей победой! Огромное спасибо за вашу самоотверженность и упорную работу, за то, что вся страна гордится вами! Выход на Евро 2024 является справедливым и логическим продолжением статуса кандидата в ЕС", – написал Дарчиашвили.
Глава МИД отметил, что это была историческая победа.
Сборная Грузии обыграла в серии послематчевых пенальти команду Греции в финале плей-офф Лиги Наций квалификации на Евро 2024 со счетом 4:2. В этом году страной-хозяйкой чемпионата Европы будет Германия. Континентальное первенство пройдет в десяти немецких городах с 14 июня по 14 июля.
Что касается статуса, то Грузия в декабре 2023 года получила статус страны-кандидата и девять новых условий для перехода на этап переговоров по вступлению в Евросоюз. Среди них преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.