https://sputnik-georgia.ru/20240327/logichnoe-prodolzhenie-polucheniya-statusa-kandidata-v-es---glava-mid-gruzii-o-vykhode-na-che-287051596.html

Логичное продолжение получения статуса кандидата в ЕС – глава МИД Грузии о выходе на ЧЕ

Логичное продолжение получения статуса кандидата в ЕС – глава МИД Грузии о выходе на ЧЕ

Sputnik Грузия

Вся страна гордится сборной Грузии по футболу, отметил Илья Дарчиашвили 27.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-27T12:28+0400

2024-03-27T12:28+0400

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ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Победа сборной Грузии по футболу над командой Греции, благодаря которой страна впервые получила путевку на чемпионат Европы, является справедливым и логическим продолжением предоставления Грузии статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз, написал глава МИД Илья Дарчиашвили на своей странице в соцсети X. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Грузия в декабре 2023 года получила статус кандидата в ЕС, а накануне члены сборной Грузии одержали историческую победу в матче против команды Греции за путевку на чемпионат Европы. Глава МИД отметил, что это была историческая победа.Сборная Грузии обыграла в серии послематчевых пенальти команду Греции в финале плей-офф Лиги Наций квалификации на Евро 2024 со счетом 4:2. В этом году страной-хозяйкой чемпионата Европы будет Германия. Континентальное первенство пройдет в десяти немецких городах с 14 июня по 14 июля. Что касается статуса, то Грузия в декабре 2023 года получила статус страны-кандидата и девять новых условий для перехода на этап переговоров по вступлению в Евросоюз. Среди них преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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