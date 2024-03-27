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Moody's улучшило прогноз по Грузии до "стабильного"

Moody's улучшило прогноз по Грузии до "стабильного"

Sputnik Грузия

В то же время эксперты Moody's отмечают, что для Грузии остаются высокими геополитические риски 27.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-27T18:08+0400

2024-03-27T18:08+0400

2024-03-27T18:30+0400

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ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service (Мoody's) сегодня подтвердило правительству Грузии долгосрочные рейтинги эмитента в местной и иностранной валюте на уровне Ba2 и приоритетный необеспеченный рейтинг в иностранной валюте, улучшило прогноз с "негативного" до "стабильного", говорится в сообщении агентства. По прогнозам агентства, Грузия сможет сохранить хорошие макроэкономические показатели, а экономические институты Грузии внесли существенный вклад в устойчивость страны. "Подтверждение рейтингов Грузии на уровне Ba2 отражает силу ее макроэкономической и налогово-бюджетной политики, а также приверженность им институтов экономической политики. Это способствовало более высоким, чем ожидалось, результатам экономического роста в 2022 и 2023 годах, в том числе благодаря эффективному управлению глобальным инфляционным шоком", – говорится в отчете. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В то же время эксперты Moody's отмечают, что для Грузии остаются высокими геополитические риски, связанные с событиями в Украине и развитиями событий в регионе. Вероятность того, что на территории Грузии произойдет вооруженный конфликт, низкая, но риски остаются, отмечают в агентстве. При этом эксперты Moody's отмечают, что Грузия преуспела в управлении конкурирующим геополитическим давлением, что позволило добиться солидных экономических и финансовых результатов. Прогноз экономического роста Moody's ожидает, что экономический рост Грузии стабилизируется на уровне 5,5% в 2024 году и останется на уровне около 5-5,5% в среднесрочной перспективе после 11,0% в 2022 году и 7,5% в 2023 году. По мнению агентства, этому будет способствовать сильный рост реальной заработной платы и занятости, что будет стимулировать рост потребительского спроса, который будет играть более важную роль после устойчивого восстановления инвестиций, туризма и строительства.В то же время в отчете агентства отмечено, что рейтинг кредитоспособности Грузии отражает умеренно негативную подверженность демографическим проблемам и проблемам занятости и, в меньшей степени, экологическим, в основном физическим климатическим рискам. Подверженность социальным рискам также является потенциальным источником будущих кредитных рисков из-за старения населения, высокого уровня безработицы среди молодежи и скромных расходов на здравоохранение и образование, хотя ожидаемая продолжительность жизни относительно высока, отмечает агентство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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