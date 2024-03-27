Moody's улучшило прогноз по Грузии до "стабильного"
18:08 27.03.2024 (обновлено: 18:30 27.03.2024)
© photo: Sputnik / StringerВид на город Тбилиси - центр города, парк Рике и стеклянный мост Мира, отель Билтмор и воздушный шар
© photo: Sputnik / Stringer
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В то же время эксперты Moody's отмечают, что для Грузии остаются высокими геополитические риски
ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service (Мoody's) сегодня подтвердило правительству Грузии долгосрочные рейтинги эмитента в местной и иностранной валюте на уровне Ba2 и приоритетный необеспеченный рейтинг в иностранной валюте, улучшило прогноз с "негативного" до "стабильного", говорится в сообщении агентства.
"Изменение прогноза на "стабильный" отражает оценку Moody's о том, что баланс рисков вернулся к стабильному с сочетанием положительных и отрицательных факторов", – подчеркивается в отчете Moody's.
По прогнозам агентства, Грузия сможет сохранить хорошие макроэкономические показатели, а экономические институты Грузии внесли существенный вклад в устойчивость страны.
"Подтверждение рейтингов Грузии на уровне Ba2 отражает силу ее макроэкономической и налогово-бюджетной политики, а также приверженность им институтов экономической политики. Это способствовало более высоким, чем ожидалось, результатам экономического роста в 2022 и 2023 годах, в том числе благодаря эффективному управлению глобальным инфляционным шоком", – говорится в отчете.
В то же время эксперты Moody's отмечают, что для Грузии остаются высокими геополитические риски, связанные с событиями в Украине и развитиями событий в регионе.
Вероятность того, что на территории Грузии произойдет вооруженный конфликт, низкая, но риски остаются, отмечают в агентстве. При этом эксперты Moody's отмечают, что Грузия преуспела в управлении конкурирующим геополитическим давлением, что позволило добиться солидных экономических и финансовых результатов.
"Грузия успешно провела серию реформ, призванных облегчить возможное вступление в ЕС, сохраняя при этом экономические отношения с Россией", – говорится в отчете.
Прогноз экономического роста Moody's ожидает, что экономический рост Грузии стабилизируется на уровне 5,5% в 2024 году и останется на уровне около 5-5,5% в среднесрочной перспективе после 11,0% в 2022 году и 7,5% в 2023 году.
По мнению агентства, этому будет способствовать сильный рост реальной заработной платы и занятости, что будет стимулировать рост потребительского спроса, который будет играть более важную роль после устойчивого восстановления инвестиций, туризма и строительства.
В то же время в отчете агентства отмечено, что рейтинг кредитоспособности Грузии отражает умеренно негативную подверженность демографическим проблемам и проблемам занятости и, в меньшей степени, экологическим, в основном физическим климатическим рискам.
"Эти последствия смягчаются устойчивым опытом Грузии в области институциональной силы и эффективности политики, которые способствовали постоянному увеличению доходов и в совокупности поддерживают способность реагировать на социальные и экологические проблемы", – говорится в отчете.
Подверженность социальным рискам также является потенциальным источником будущих кредитных рисков из-за старения населения, высокого уровня безработицы среди молодежи и скромных расходов на здравоохранение и образование, хотя ожидаемая продолжительность жизни относительно высока, отмечает агентство.