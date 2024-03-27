https://sputnik-georgia.ru/20240327/pryamaya-translyatsiya-ezhenedelnyy-brifing-predstavitelya-mid-rf-marii-zakharovoy-287052466.html
Прямая трансляция: еженедельный брифинг представителя МИД РФ Марии Захаровой
Прямая трансляция: еженедельный брифинг представителя МИД РФ Марии Захаровой
Sputnik Грузия
Смотрите в видео прямую трансляцию еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой 27.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-27T16:45+0400
2024-03-27T16:45+0400
2024-03-27T16:45+0400
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мария захарова
мид россии
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Представитель МИД России Мария Захарова проводит свой традиционный еженедельный брифинг и отвечает на вопросы журналистов по актуальной повестке дня мировых событий.
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мультимедиа, видео, россия, мария захарова, мид россии, видео
мультимедиа, видео, россия, мария захарова, мид россии, видео
Прямая трансляция: еженедельный брифинг представителя МИД РФ Марии Захаровой
Смотрите в видео прямую трансляцию еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Представитель МИД России Мария Захарова проводит свой традиционный еженедельный брифинг и отвечает на вопросы журналистов по актуальной повестке дня мировых событий.