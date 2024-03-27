https://sputnik-georgia.ru/20240327/radost-okhvativshaya-ves-narod-katolikos-patriarkh-vseya-gruzii-pozdravil-stranu-s-pobedoy-287068607.html

Радость, охватившая весь народ: Католикос-Патриарх всея Грузии поздравил страну с победой

Радость, охватившая весь народ: Католикос-Патриарх всея Грузии поздравил страну с победой

Sputnik Грузия

"Пусть Бог благословит каждого из вас и даст возможность и дальше радовать страну победами", – заявил глава Грузинской православной церкви 27.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-27T20:01+0400

2024-03-27T20:01+0400

2024-03-27T20:07+0400

католикос-патриарх всея грузии илия ii

патриархия грузии

ираклий кобахидзе

шалва папуашвили

новости

грузия

футбол

спорт

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/10/251490129_0:104:1512:956_1920x0_80_0_0_939ce543edc0b5a9302b9a2f71b26305.jpg

ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Радость от победы сборной Грузии по футболу смогла за много лет затронуть весь народ, говорится в поздравлении Католикос-Патриарха всея Грузии Илии II. Грузинская сборная в напряженной борьбе обыграла команду Греции в финале плей-офф квалификации на Евро в серии послематчевых пенальти со счетом 4:2. Основное и дополнительное время закончилось со счетом 0:0. Патриарх отметил, что в последнее время большие успехи достигнуты и в других видах спорта. "Пусть Бог благословит каждого из вас и даст возможность и дальше радовать страну победами", – сказано в поздравлении. Сразу после победы премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и председатель парламента Шалва Папуашвили представили членов сборной Грузии к Ордену Чести. Национальный банк Грузии же заявил о выпуске коллекционной монеты. Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Расписание матчей сборной Грузии: 18 июня, Дортмунд 22 июня, Гамбург 26 июня, ГельзенкирхенПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

католикос-патриарх всея грузии илия ii, патриархия грузии, ираклий кобахидзе, шалва папуашвили, новости, грузия, футбол, спорт