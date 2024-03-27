Радость, охватившая весь народ: Католикос-Патриарх всея Грузии поздравил страну с победой
20:01 27.03.2024 (обновлено: 20:07 27.03.2024)
© photo: Sputnik / StringerГлава Грузинской православной церкви, Католикос - Патриарх Всея Грузии Илья Второй
© photo: Sputnik / Stringer
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"Пусть Бог благословит каждого из вас и даст возможность и дальше радовать страну победами", – заявил глава Грузинской православной церкви
ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Радость от победы сборной Грузии по футболу смогла за много лет затронуть весь народ, говорится в поздравлении Католикос-Патриарха всея Грузии Илии II.
Грузинская сборная в напряженной борьбе обыграла команду Греции в финале плей-офф квалификации на Евро в серии послематчевых пенальти со счетом 4:2. Основное и дополнительное время закончилось со счетом 0:0.
"Со своей стороны мы поздравляем национальную сборную Грузии по футболу, ее тренеров, всю Грузию и наших соотечественников за рубежом со вчерашней победой. Спустя много лет это была радость, которая смогла затронуть весь народ", – говорится в поздравлении.
Патриарх отметил, что в последнее время большие успехи достигнуты и в других видах спорта.
© AFP 2024 / GIORGI ARJEVANIDZEГрузинские болельщики радуются победе своей сборной. Грузия вышла на Евро 2024, обыграв Грецию
Грузинские болельщики радуются победе своей сборной. Грузия вышла на Евро 2024, обыграв Грецию
© AFP 2024 / GIORGI ARJEVANIDZE
"Пусть Бог благословит каждого из вас и даст возможность и дальше радовать страну победами", – сказано в поздравлении.
Сразу после победы премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и председатель парламента Шалва Папуашвили представили членов сборной Грузии к Ордену Чести. Национальный банк Грузии же заявил о выпуске коллекционной монеты.
Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.
© AFP 2024 / GIORGI ARJEVANIDZEМатч по футболу между сборными Грузии и Греции
Матч по футболу между сборными Грузии и Греции
© AFP 2024 / GIORGI ARJEVANIDZE
Расписание матчей сборной Грузии:
18 июня, Дортмунд
Грузия – Турция
22 июня, Гамбург
Грузия – Чехия
26 июня, Гельзенкирхен
Грузия – Португалия.