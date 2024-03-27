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Состав групп на Евро 2024: с кем сыграет сборная Грузии по футболу?
Состав групп на Евро 2024: с кем сыграет сборная Грузии по футболу?
Sputnik Грузия
Сборная Грузии по футболу после победы над командой Греции в финале плей-офф сыграет на Евро 2024 в группе F с командами Португалии, Чехии и Турции 27.03.2024, Sputnik Грузия
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Расписание матчей сборной Грузии:18 июня, ДортмундГрузия – Турция22 июня, ГамбургГрузия – Чехия26 июня, ГельзенкирхенГрузия – ПортугалияВ продаже доступны билеты на матч Грузия – Турция. Цены – от 692 до 2 780 лари (от 200 до 800 евро).Это важноУ Грузии есть шанс выйти из группы F. В 1/8 финала выходят по шесть победителей групп и команд, занявших второе место, а также четыре из шести сборных, оказавшихся третьими. Квартет сильнейших из третьих команд определяется по дополнительным показателям, первый из которых – это большее количество очков.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Сборная Грузии за выход на Евро получит от УЕФА призовые в размере 9,25 млн евро. За каждую победу в группе команда заработает по миллиону, а за ничью – по полмиллиона евро.Выход в плей-офф пополнит бюджет сборных на 1,5 млн евро, в 1/4 финала – 2,5 млн, в полуфинал – 4 млн, а выход в финал – 5 и 8 млн соответственно.На Евро 2024 сыграют сборные Португалии, Франции, Испании, Турции, Румынии, Дании, Албании, Австрии, Бельгии, Англии, Венгрии, Нидерландов, Шотландии, Хорватии, Словении, Словакии, Чехии, Италии, Сербии и Швейцарии, Грузия, Украина, Польша.Германия стала участником турнира на правах страны-хозяйки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, инфографика, футбол
Состав групп на Евро 2024: с кем сыграет сборная Грузии по футболу?
18:26 27.03.2024 (обновлено: 18:31 27.03.2024)
Сборная Грузии по футболу после победы над командой Греции в финале плей-офф сыграет на Евро 2024 в группе F с командами Португалии, Чехии и Турции
Расписание матчей сборной Грузии:
В продаже доступны билеты
на матч Грузия – Турция. Цены – от 692 до 2 780 лари (от 200 до 800 евро).
У Грузии есть шанс выйти из группы F. В 1/8 финала выходят по шесть победителей групп и команд, занявших второе место, а также четыре из шести сборных, оказавшихся третьими. Квартет сильнейших из третьих команд определяется по дополнительным показателям, первый из которых – это большее количество очков.
Сборная Грузии за выход на Евро получит от УЕФА призовые в размере 9,25 млн евро. За каждую победу в группе команда заработает по миллиону, а за ничью – по полмиллиона евро.
Выход в плей-офф пополнит бюджет сборных на 1,5 млн евро, в 1/4 финала – 2,5 млн, в полуфинал – 4 млн, а выход в финал – 5 и 8 млн соответственно.
На Евро 2024 сыграют сборные Португалии, Франции, Испании, Турции, Румынии, Дании, Албании, Австрии, Бельгии, Англии, Венгрии, Нидерландов, Шотландии, Хорватии, Словении, Словакии, Чехии, Италии, Сербии и Швейцарии, Грузия, Украина, Польша.
Германия стала участником турнира на правах страны-хозяйки.