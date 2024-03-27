https://sputnik-georgia.ru/20240327/strana-likuet-gruziya-probilas-na-chempionat-evropy-po-futbolu--287047389.html

Страна ликует! Грузия пробилась на чемпионат Европы по футболу

Страна ликует! Грузия пробилась на чемпионат Европы по футболу

Sputnik Грузия

Как только был забит решающий гол, в Тбилиси можно сказать встал на уши 27.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-27T01:23+0400

2024-03-27T01:23+0400

2024-03-27T01:23+0400

спорт

грузия

новости

тбилиси

греция

европа

каха каладзе

динамо арена

сборная грузии по футболу

футбол

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/03/1a/287045343_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_87e96bab5a173d65bda7259df27d8b22.jpg

ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Победа сборной Грузии по футболу над командой Греции, благодаря которой страна впервые получила путевку на чемпионат Европы, стала настоящим общенациональным праздником. Как и ожидалось матч оказался не простым - грузинам пришлось схлестнуться с чемпионом Европы 2004 года и выложиться на все сто. Победа досталась грузинским футболистам в серии послематчевых пенальти.Как только был забит решающий гол, в Тбилиси можно сказать встал на уши. Небо над Тбилиси сияло от фейерверков, которые пускали болельщики в разных частях города. Переполненные эмоциями жители города скандировали во весь голос "Сакартвелос гаумарджос!" (в переводе на русский - да здравствует Грузия). В большинстве квартир распахнулись окна или двери на балкон, люди поздравляли друг друга с победой. Поздравляли друг друга с историческим событием совершенно незнакомые люди - на стадионе "Динамо Арена", на проспекте Первой Республики, где был установлен большой экран и транслировался матч для тех, кто не смог купить билеты на стадион из-за большого спроса, и просто прохожие на улицах. Тысячи болельщиков с флагами в руках, а некоторые в футболках любимой сборной "растеклись" по всему центру города. Автомобилисты сигналят. Праздничное настроение и в виртуальном мире. Грузинский сегмент соцсетей пестрит поздравлениями главных виновников торжества и Грузии в целом с выходом на Евро 2024. Посты в сети уже написали первые лица Грузии и другие представители власти. "Это не просто победа, это история, которая была написана. Действительно, это то, ради чего мы мучались, за что боролись несколько десятков лет", - сказал мэр Тбилиси, бывший капитан сборной Грузии Каха Каладзе журналистам. Он выразил сожаление, что ему не была предоставлена возможность играть со своей сборной на чемпионате Европы или чемпионате мира."Но сегодня я счастлив как никогда и горд за этих ребят и за болельщиков, которые были сегодня на стадионе, теми кто не смог попасть и был огорчен. Я всех вас люблю, поздравляю и пусть мы увидим больше радости и побед Грузии в будущем и пусть мы увидим объединенную сильную Грузию в ближайшем будущем", - сказал Каладзе.Первый комментарий уже сделал один из лидеров сборной Грузии Хвича Кварацхелия."Мы счастливы. Таких эмоций у меня не было никогда в жизни. Спасибо грузинским болельщикам, они болели за нас 120 минут. Болели так, как я еще не видел ни на одном стадионе. Большое вам спасибо. Вы были одним из главных факторов нашей победы", - сказал Кварацхелия.Сборная Грузии обыграла в серии послематчевых пенальти команду Греции в финале плей-офф Лиги наций квалификации на Евро 2024 - 4:2.Что касается чемпионата Европы, в этом году страной-хозяйкой будет Германия. Континентальное первенство пройдет в десяти немецких городах с 14 июня по 14 июля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

греция

европа

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, тбилиси, греция, европа, каха каладзе, динамо арена, сборная грузии по футболу, футбол