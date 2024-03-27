https://sputnik-georgia.ru/20240327/strana-likuet-gruziya-probilas-na-chempionat-evropy-po-futbolu--287047389.html
Страна ликует! Грузия пробилась на чемпионат Европы по футболу
Страна ликует! Грузия пробилась на чемпионат Европы по футболу
Sputnik Грузия
Как только был забит решающий гол, в Тбилиси можно сказать встал на уши 27.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-27T01:23+0400
2024-03-27T01:23+0400
2024-03-27T01:23+0400
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ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Победа сборной Грузии по футболу над командой Греции, благодаря которой страна впервые получила путевку на чемпионат Европы, стала настоящим общенациональным праздником. Как и ожидалось матч оказался не простым - грузинам пришлось схлестнуться с чемпионом Европы 2004 года и выложиться на все сто. Победа досталась грузинским футболистам в серии послематчевых пенальти.Как только был забит решающий гол, в Тбилиси можно сказать встал на уши. Небо над Тбилиси сияло от фейерверков, которые пускали болельщики в разных частях города. Переполненные эмоциями жители города скандировали во весь голос "Сакартвелос гаумарджос!" (в переводе на русский - да здравствует Грузия). В большинстве квартир распахнулись окна или двери на балкон, люди поздравляли друг друга с победой. Поздравляли друг друга с историческим событием совершенно незнакомые люди - на стадионе "Динамо Арена", на проспекте Первой Республики, где был установлен большой экран и транслировался матч для тех, кто не смог купить билеты на стадион из-за большого спроса, и просто прохожие на улицах. Тысячи болельщиков с флагами в руках, а некоторые в футболках любимой сборной "растеклись" по всему центру города. Автомобилисты сигналят. Праздничное настроение и в виртуальном мире. Грузинский сегмент соцсетей пестрит поздравлениями главных виновников торжества и Грузии в целом с выходом на Евро 2024. Посты в сети уже написали первые лица Грузии и другие представители власти. "Это не просто победа, это история, которая была написана. Действительно, это то, ради чего мы мучались, за что боролись несколько десятков лет", - сказал мэр Тбилиси, бывший капитан сборной Грузии Каха Каладзе журналистам. Он выразил сожаление, что ему не была предоставлена возможность играть со своей сборной на чемпионате Европы или чемпионате мира."Но сегодня я счастлив как никогда и горд за этих ребят и за болельщиков, которые были сегодня на стадионе, теми кто не смог попасть и был огорчен. Я всех вас люблю, поздравляю и пусть мы увидим больше радости и побед Грузии в будущем и пусть мы увидим объединенную сильную Грузию в ближайшем будущем", - сказал Каладзе.Первый комментарий уже сделал один из лидеров сборной Грузии Хвича Кварацхелия."Мы счастливы. Таких эмоций у меня не было никогда в жизни. Спасибо грузинским болельщикам, они болели за нас 120 минут. Болели так, как я еще не видел ни на одном стадионе. Большое вам спасибо. Вы были одним из главных факторов нашей победы", - сказал Кварацхелия.Сборная Грузии обыграла в серии послематчевых пенальти команду Греции в финале плей-офф Лиги наций квалификации на Евро 2024 - 4:2.Что касается чемпионата Европы, в этом году страной-хозяйкой будет Германия. Континентальное первенство пройдет в десяти немецких городах с 14 июня по 14 июля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, тбилиси, греция, европа, каха каладзе, динамо арена, сборная грузии по футболу, футбол
спорт, грузия, новости, тбилиси, греция, европа, каха каладзе, динамо арена, сборная грузии по футболу, футбол
Страна ликует! Грузия пробилась на чемпионат Европы по футболу
Как только был забит решающий гол, в Тбилиси можно сказать встал на уши
ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Победа сборной Грузии по футболу над командой Греции, благодаря которой страна впервые получила путевку на чемпионат Европы, стала настоящим общенациональным праздником.
Как и ожидалось матч оказался не простым - грузинам пришлось схлестнуться с чемпионом Европы 2004 года и выложиться на все сто. Победа досталась грузинским футболистам в серии послематчевых пенальти.
Как только был забит решающий гол, в Тбилиси можно сказать встал на уши. Небо над Тбилиси сияло от фейерверков, которые пускали болельщики в разных частях города.
Переполненные эмоциями жители города скандировали во весь голос "Сакартвелос гаумарджос!" (в переводе на русский - да здравствует Грузия). В большинстве квартир распахнулись окна или двери на балкон, люди поздравляли друг друга с победой.
Поздравляли друг друга с историческим событием совершенно незнакомые люди - на стадионе "Динамо Арена", на проспекте Первой Республики, где был установлен большой экран и транслировался матч для тех, кто не смог купить билеты на стадион из-за большого спроса, и просто прохожие на улицах.
Тысячи болельщиков с флагами в руках, а некоторые в футболках любимой сборной "растеклись" по всему центру города. Автомобилисты сигналят.
Праздничное настроение и в виртуальном мире. Грузинский сегмент соцсетей пестрит поздравлениями главных виновников торжества и Грузии в целом с выходом на Евро 2024. Посты в сети уже написали первые лица Грузии и другие представители власти.
"Это не просто победа, это история, которая была написана. Действительно, это то, ради чего мы мучались, за что боролись несколько десятков лет", - сказал мэр Тбилиси, бывший капитан сборной Грузии Каха Каладзе журналистам.
Он выразил сожаление, что ему не была предоставлена возможность играть со своей сборной на чемпионате Европы или чемпионате мира.
"Но сегодня я счастлив как никогда и горд за этих ребят и за болельщиков, которые были сегодня на стадионе, теми кто не смог попасть и был огорчен. Я всех вас люблю, поздравляю и пусть мы увидим больше радости и побед Грузии в будущем и пусть мы увидим объединенную сильную Грузию в ближайшем будущем", - сказал Каладзе.
Первый комментарий уже сделал один из лидеров сборной Грузии Хвича Кварацхелия.
"Мы счастливы. Таких эмоций у меня не было никогда в жизни. Спасибо грузинским болельщикам, они болели за нас 120 минут. Болели так, как я еще не видел ни на одном стадионе. Большое вам спасибо. Вы были одним из главных факторов нашей победы", - сказал Кварацхелия.
Сборная Грузии обыграла в серии послематчевых пенальти команду Греции в финале плей-офф Лиги наций квалификации на Евро 2024 - 4:2.
Что касается чемпионата Европы, в этом году страной-хозяйкой будет Германия. Континентальное первенство пройдет в десяти немецких городах с 14 июня по 14 июля.