https://sputnik-georgia.ru/20240327/svo-glavnye-tseli-rossiyskikh-udarov--morskie-drony-aerodromy-gur-i-sbu-287041794.html

СВО: главные цели российских ударов – морские дроны, аэродромы, ГУР и СБУ

СВО: главные цели российских ударов – морские дроны, аэродромы, ГУР и СБУ

Sputnik Грузия

Успешное развитие наступательных действий Вооруженных сил РФ на всей линии фронта, растущая интенсивность российских ракетных ударов – ускоряют разрушение... 27.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-27T13:15+0400

2024-03-27T13:15+0400

2024-03-27T13:15+0400

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обострение ситуации вокруг украины

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Отчаянные попытки США и НАТО мобилизовать ресурсы и новые прокси-формирования, "остановить Россию" – обречены на провал. Массированные удары высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского, наземного базирования и беспилотниками ВС России в минувшие двое суток поразили объекты военного управления, ВПК, энергетики, железнодорожные узлы, арсеналы, места дислокации украинских подразделений и иностранных наемников. На значительном географическом пространстве нарушена система военного управления и разведки ВСУ, дезорганизована переброска к переднему краю резервов и боевой техники противника, остановлены украинские предприятия производства и ремонта вооружения. ВКС России 25 марта особо "поздравили" с профессиональным праздником СБУ – ударами гиперзвуковых "Кинжалов" по объектам ведомства в Голосеевском районе Киева и в Одессе. Одновременно в киевском аэропорту "Жуляны" уничтожены две пусковые установки ЗРК Patriot. Под ударом оказались также аэродром ВСУ "Школьный" в Одесской области и второе по размерам в Европе Бильче-Волицко-Угерское газохранилище близ города Стрый Львовской области. Днем ранее российские ракеты ударили по объектам ГУР в Киеве, комплексу подготовки летчиков и базирования F-16, сборочному цеху самолетов во Львовской области, а также по объекту критической инфраструктуры в Ивано-Франковской области. Кроме того, поражена база безэкипажных катеров Сил специальных операций ВСУ в городе Вилково Одесской области. Полностью выведены из строя танковый завод, ТЭЦ и все подстанции в Харькове, Днепровская ГЭС. Украинские средства ПВО оказались бессильны во всех упомянутых эпизодах. Уничтожение инфраструктуры тыла ВСУ, и всей украинской энергосистемы – задача сложная, но решаемая. Неслучайно воздушная тревога ежесуточно объявляется во всех подконтрольных киевскому режиму регионах. Запад крайне обеспокоен дальнейшей судьбой Николаева и Одессы, за которыми уже якобы различает "российскую угрозу" Молдове и Румынии. Поистине, сон разума рождает чудовищ. Почему бог не дает рогов бодливой корове Распространенный на Западе внешнеполитический нарратив: нехватка натовских боеприпасов и средств ПВО в украинской армии угрожает крахом "гегемонии", позорным поражением США и альянса. На этом тревожном фоне американские и европейские "ястребы" пытаются спасти пакет военной помощи Киеву в размере 61 млрд долларов, который заблокирован Конгрессом США в декабре 2023 года. Милитаризованный ЕС безуспешно пытается восполнить колоссальный недостаток артиллерийских снарядов, не говоря уже о системах ПВО. Главный украинский дипломат Дмитрий Кулеба жестко требует: "Дайте нам чертовых "Патриотов"! Однако эти зенитные ракетные комплексы и боеприпасы очень дороги, производятся ежегодно в количестве примерно восьми батарей – на всех, включая США, НАТО и прочих заказчиков. С другой стороны, российский войска интенсивно уничтожают ЗРК Patriot на украинском ТВД. Военный конфликт высокой интенсивности требует мобилизации значительных мобилизационных ресурсов и промышленных мощностей – для восполнения потерь, географической глубины – для компенсации поражений (отступления). Ничего этого на Украине нет, а возможности и ресурсы США и НАТО оказались недостаточными для успешной прокси-войны с Россией. Поэтому Киев не получит оружие на "мартовские" 300 млн долларов, которые были потрачены еще осенью 2023-го. Вместо ЗРК Patriot дальностью до 80 км Вашингтон может предложить украинским войскам лишь оставшиеся в запасе переносные ЗРК Stinger дальностью до 8 км (для FIM-92E). Исторически Запад предпочитает короткое, динамичное столкновение профессиональных армий, после которого "победитель получает все". С Россией такие фокусы исторически не проходят. Неслучайно спикер Палаты представителей Майк Джонсон иезуитски предложил разблокировать тупиковую ситуацию в Конгрессе США выделением помощи Киеву в форме кредита или ленд-лиза. Альтернатива "шокировала" Украину, разрушила "историческое значение" войны, которая со всей очевидностью Западом уже проиграна. В приоритетах США и НАТО – военная помощь Израилю, и подготовка к схватке с Китаем за Тайвань. Британские аналитики спокойно объясняют подопытным украинцам, что на Западе войны на истощение рассматриваются как исключения, их следует избегать любой ценой. Фактически смертный приговор нацистскому киевскому режиму. Добро пожаловать в реальность нового, многополярного мира! Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции.

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Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23779/97/237799757_0:0:1475:1475_100x100_80_0_0_2c5cdbe3d02db81469439718e8421422.jpg

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россия, аналитика, в мире, сша, киев, украина, нато, вкс, сбу, обострение ситуации вокруг украины