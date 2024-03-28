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Змееобразное извержение вулкана в Исландии – фото

Змееобразное извержение вулкана в Исландии – фото

Sputnik Грузия

Фотографы запечатлели змееобразное извержение вулкана в Исландии. Смотрите в фотоленте Sputnik, как выглядит жуткое, но завораживающее событие 28.03.2024, Sputnik Грузия

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Население Гриндавика составляет порядка 4000 человек. Но жителей отсюда эвакуировали еще осенью прошлого года. Когда у них появится возможность вернуться, никто не знает, ведь извержения вулкана повторяются здесь регулярно. Город полностью лишен воды и электричества.

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