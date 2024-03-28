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Змееобразное извержение вулкана в Исландии – фото
Змееобразное извержение вулкана в Исландии – фото
Sputnik Грузия
Фотографы запечатлели змееобразное извержение вулкана в Исландии. Смотрите в фотоленте Sputnik, как выглядит жуткое, но завораживающее событие 28.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-28T11:35+0400
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Население Гриндавика составляет порядка 4000 человек. Но жителей отсюда эвакуировали еще осенью прошлого года. Когда у них появится возможность вернуться, никто не знает, ведь извержения вулкана повторяются здесь регулярно. Город полностью лишен воды и электричества.
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фото, мультимедиа, исландия, в мире, sputnik, фотоленты, фотография, новости в фотографиях
Змееобразное извержение вулкана в Исландии – фото
Фотографы запечатлели змееобразное извержение вулкана в Исландии. Смотрите в фотоленте Sputnik, как выглядит жуткое, но завораживающее событие
Население Гриндавика составляет порядка 4000 человек. Но жителей отсюда эвакуировали еще осенью прошлого года. Когда у них появится возможность вернуться, никто не знает, ведь извержения вулкана повторяются здесь регулярно. Город полностью лишен воды и электричества.
© AP Photo / Marco di Marco
Огненная лава вытекает из вулкана на фоне Северного сияния.
Огненная лава вытекает из вулкана на фоне Северного сияния.
© AP Photo / Marco di Marco
По сравнению с январем и февралем активность вулкана уменьшилась.
По сравнению с январем и февралем активность вулкана уменьшилась.
© AP Photo / Marco di Marco
Специалисты сообщает, что, возможно, глубинный запас магмы и отток лавы достигли равновесия.
Специалисты сообщает, что, возможно, глубинный запас магмы и отток лавы достигли равновесия.
© AP Photo / Marco di Marco
Старинный рыболовецкий городок Гриндавик расположен в зоне повышенной сейсмоактивности.
Старинный рыболовецкий городок Гриндавик расположен в зоне повышенной сейсмоактивности.
© AP Photo / Marco di Marco
В Гриндавике, расположенном на полуострове Рейкьянес, проживали порядка 4000 человек.
В Гриндавике, расположенном на полуострове Рейкьянес, проживали порядка 4000 человек.
© AP Photo / Marco di Marco
В ноябре прошлого года из-за угрозы извержения вулкана население было эвакуировано.
В ноябре прошлого года из-за угрозы извержения вулкана население было эвакуировано.