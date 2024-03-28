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Последствия обрушения моста в Балтиморе
Последствия обрушения моста в Балтиморе
Sputnik Грузия
Автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки обрушился в городе Балтимор в американском штате Мэриленд. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки ужасной... 28.03.2024, Sputnik Грузия
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В автомобильный мост врезался 300-метровый контейнеровоз, шедший под флагом Сингапура. Это привело к обрушению нескольких металлических пролетов. Команда судна успела подать сигнал бедствия. Движение по мосту перекрыли буквально за считанные секунды до трагедии.
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости, сингапур, в мире, происшествия, сша

Последствия обрушения моста в Балтиморе

15:19 28.03.2024
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Автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки обрушился в городе Балтимор в американском штате Мэриленд. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки ужасной трагедии
В автомобильный мост врезался 300-метровый контейнеровоз, шедший под флагом Сингапура. Это привело к обрушению нескольких металлических пролетов.
Команда судна успела подать сигнал бедствия. Движение по мосту перекрыли буквально за считанные секунды до трагедии.
© AP Photo

Обрушение моста в американском Балтиморе произошло в результате несчастного случая.

Обрушение моста в американском Балтиморе произошло в результате несчастного случая. - Sputnik Грузия
1/8
© AP Photo

Обрушение моста в американском Балтиморе произошло в результате несчастного случая.

© AP Photo / Steve Helber

В мост врезался 300-метровый контейнеровоз Dali, который ходит под флагом Сингапура.

В мост врезался 300-метровый контейнеровоз Dali, который ходит под флагом Сингапура. - Sputnik Грузия
2/8
© AP Photo / Steve Helber

В мост врезался 300-метровый контейнеровоз Dali, который ходит под флагом Сингапура.

© AFP 2024 / Roberto Schmidt

В результате столкновения контейнеровоз застрял среди обломков рухнувшего моста.

В результате столкновения контейнеровоз застрял среди обломков рухнувшего моста. - Sputnik Грузия
3/8
© AFP 2024 / Roberto Schmidt

В результате столкновения контейнеровоз застрял среди обломков рухнувшего моста.

© AFP 2024 / Roberto Schmidt

Движение на мосту было перекрыто в обе стороны за считанные секунды до трагедии.

Движение на мосту было перекрыто в обе стороны за считанные секунды до трагедии. - Sputnik Грузия
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© AFP 2024 / Roberto Schmidt

Движение на мосту было перекрыто в обе стороны за считанные секунды до трагедии.

© AFP 2024 / Kent Nishimura

Однако на мосту в момент удара находились восемь дорожных рабочих. Сразу после катастрофы были спасены двое из них: один – в тяжелом состоянии, второй – практически невредим.

Однако на мосту в момент удара находились восемь дорожных рабочих. Сразу после катастрофы были спасены двое из них: один – в тяжелом состоянии, второй – практически невредим. - Sputnik Грузия
5/8
© AFP 2024 / Kent Nishimura

Однако на мосту в момент удара находились восемь дорожных рабочих. Сразу после катастрофы были спасены двое из них: один – в тяжелом состоянии, второй – практически невредим.

© AP Photo / Matt Rourke

По данным местной радиостанции, в воду упали несколько автомобилей.

По данным местной радиостанции, в воду упали несколько автомобилей. - Sputnik Грузия
6/8
© AP Photo / Matt Rourke

По данным местной радиостанции, в воду упали несколько автомобилей.

© AP Photo / Matt Rourke

Власти Балтимора объявили инцидент с обрушением моста "происшествием с большим количеством пострадавших".

Власти Балтимора объявили инцидент с обрушением моста &quot;происшествием с большим количеством пострадавших&quot;. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Matt Rourke

Власти Балтимора объявили инцидент с обрушением моста "происшествием с большим количеством пострадавших".

© AP Photo / Steve Helber

Президент США Джо Байден сказал, что столкновение контейнеровоза с опорой моста не было преднамеренным и произошло случайно.

Президент США Джо Байден сказал, что столкновение контейнеровоза с опорой моста не было преднамеренным и произошло случайно. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Steve Helber

Президент США Джо Байден сказал, что столкновение контейнеровоза с опорой моста не было преднамеренным и произошло случайно.

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