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Последствия обрушения моста в Балтиморе
Последствия обрушения моста в Балтиморе
Sputnik Грузия
Автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки обрушился в городе Балтимор в американском штате Мэриленд. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки ужасной... 28.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-28T15:19+0400
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В автомобильный мост врезался 300-метровый контейнеровоз, шедший под флагом Сингапура. Это привело к обрушению нескольких металлических пролетов. Команда судна успела подать сигнал бедствия. Движение по мосту перекрыли буквально за считанные секунды до трагедии.
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости, сингапур, в мире, происшествия, сша
фото, мультимедиа, фотоленты, новости, сингапур, в мире, происшествия, сша
Последствия обрушения моста в Балтиморе
Автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки обрушился в городе Балтимор в американском штате Мэриленд. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки ужасной трагедии
В автомобильный мост врезался 300-метровый контейнеровоз, шедший под флагом Сингапура. Это привело к обрушению нескольких металлических пролетов.
Команда судна успела подать сигнал бедствия. Движение по мосту перекрыли буквально за считанные секунды до трагедии.
© AP Photo
Обрушение моста в американском Балтиморе произошло в результате несчастного случая.
Обрушение моста в американском Балтиморе произошло в результате несчастного случая.
© AP Photo / Steve Helber
В мост врезался 300-метровый контейнеровоз Dali, который ходит под флагом Сингапура.
В мост врезался 300-метровый контейнеровоз Dali, который ходит под флагом Сингапура.
© AFP 2024 / Roberto Schmidt
В результате столкновения контейнеровоз застрял среди обломков рухнувшего моста.
В результате столкновения контейнеровоз застрял среди обломков рухнувшего моста.
© AFP 2024 / Roberto Schmidt
Движение на мосту было перекрыто в обе стороны за считанные секунды до трагедии.
Движение на мосту было перекрыто в обе стороны за считанные секунды до трагедии.
© AFP 2024 / Kent Nishimura
Однако на мосту в момент удара находились восемь дорожных рабочих. Сразу после катастрофы были спасены двое из них: один – в тяжелом состоянии, второй – практически невредим.
Однако на мосту в момент удара находились восемь дорожных рабочих. Сразу после катастрофы были спасены двое из них: один – в тяжелом состоянии, второй – практически невредим.
© AP Photo / Matt Rourke
По данным местной радиостанции, в воду упали несколько автомобилей.
По данным местной радиостанции, в воду упали несколько автомобилей.
© AP Photo / Matt Rourke
Власти Балтимора объявили инцидент с обрушением моста "происшествием с большим количеством пострадавших".
Власти Балтимора объявили инцидент с обрушением моста "происшествием с большим количеством пострадавших".
© AP Photo / Steve Helber
Президент США Джо Байден сказал, что столкновение контейнеровоза с опорой моста не было преднамеренным и произошло случайно.
Президент США Джо Байден сказал, что столкновение контейнеровоза с опорой моста не было преднамеренным и произошло случайно.