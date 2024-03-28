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Дело о колл-центрах в Грузии: задержаны два человека
Дело о колл-центрах в Грузии: задержаны два человека
Sputnik Грузия
Следователи выявили еще двух человек, которые "разводили" иностранцев на деньги 28.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-28T16:06+0400
2024-03-28T16:06+0400
2024-03-28T16:06+0400
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ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Сотрудники следственной службы министерства финансов Грузии задержали двух человек по делу о мошеннической схеме при помощи колл-центров.Следствие установило, что обвиняемые вместе с другими членами преступной группировки создали торговую платформу, при помощи которой связывались с иностранными гражданами и под видом вложения инвестиций и получения прибыли уговаривали перечислить деньги на определенный счет. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>На самом деле, как установило расследование, деньги поступали на счета членов группировки. На данный момент следствие установило, что таким образом обвиняемым удалось завладеть суммой, эквивалентной 340 тыс. лари. Кроме того, следователям удалось получить информацию о личных данных иностранных граждан, которые хранились в офисе колл-центра.Следствие ведется по статьям "Мошенничество" и "Легализация незаконных доходов (отмывание денег)", которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 12 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости
грузия, происшествия, новости
Дело о колл-центрах в Грузии: задержаны два человека
Следователи выявили еще двух человек, которые "разводили" иностранцев на деньги
ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Сотрудники следственной службы министерства финансов Грузии задержали двух человек по делу о мошеннической схеме при помощи колл-центров.
Следствие установило, что обвиняемые вместе с другими членами преступной группировки создали торговую платформу, при помощи которой связывались с иностранными гражданами и под видом вложения инвестиций и получения прибыли уговаривали перечислить деньги на определенный счет.
На самом деле, как установило расследование, деньги поступали на счета членов группировки.
На данный момент следствие установило, что таким образом обвиняемым удалось завладеть суммой, эквивалентной 340 тыс. лари. Кроме того, следователям удалось получить информацию о личных данных иностранных граждан, которые хранились в офисе колл-центра.
Следствие ведется по статьям "Мошенничество" и "Легализация незаконных доходов (отмывание денег)", которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 12 лет.