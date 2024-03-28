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ЕСПЧ не сомневается в добросовестности судьи по делу Гварамия – депутат

ЕСПЧ не сомневается в добросовестности судьи по делу Гварамия – депутат

Sputnik Грузия

Гварамия 16 мая 2022 года был признан виновным в злоупотреблении полномочиями 28.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-28T15:05+0400

2024-03-28T15:05+0400

2024-03-28T15:19+0400

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ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Отказ Европейского суда по правам человека принять к рассмотрению иск бывшего гендиректор "Рустави 2", основателя оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ники Гварамия означает, что ЕСПЧ не сомневается в правильности и справедливости решения грузинского судьи и в его добросовестности, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бека Одишария. Гварамия обратился в ЕСПЧ после того, как Верховный суд счел его иск неприемлемым и оставил в силе решение Тбилисского апелляционного суда от 2 ноября 2022 года, который, в свою очередь, оставил в силе решение суда первой инстанции. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Гварамия 16 мая 2022 года был признан виновным в злоупотреблении полномочиями по делу о нанесении телеканалу "Рустави 2", гендиректором которого он был до июля 2019 года, ущерба в 6,8 миллиона лари и приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы. А Гварамия еще раз сказали, что, ограбишь банк, свое телевидение или свою семью, преступник есть преступник, отметил депутат. Чаcть оппозиции во время обсуждения в парламенте судебной реформы предложила внедрение системы т. н. веттинг-контроля, который предполагал проверку данных судей представителями НПО и посольств стран-партнеров. В правящей партии заявили, что тема введения системы веттинг-контроля закрыта и иностранцы не смогут проверить добросовестность представителей ветвей власти в Грузии, это исключено. Скандал с судьей по делу Гварамия Судья Тбилисского городского суда Лаша Чхиквадзе, который рассматривал дело Гварамия, ранее заявил, что после оглашения приговора Гварамия с ним встретился сотрудник посольства США Кевин Бурк. По словам судьи, Бурк сообщил ему, что посол интересуется причиной принятого им решения и особенно тем, почему было избрано лишение свободы. Чхиквадзе расценил это как требование отчитаться. Ранее судья Чхиквадзе раскрыл еще одну деталь разговора с сотрудником американского посольства. По словам судьи, Бурк сообщил ему, что его запланированная поездка в США нежелательна и он изъят из списка. Чхиквадзе был в числе шести судей, которые должны были отправиться в Америку через несколько дней после оглашения приговора Гварамия. Отказ ЕСПЧ принять к рассмотрению иск Гварамия в эфире телеканала "Рустави 2" ранее прокомментировал сам Чхиквадзе. В правящей партии "Грузинская мечта" не раз заявляли, что Гварамия начал "выкачивать деньги" из телеканала в 2015 году, когда права на него заявил прежний владелец Кибар Халваши. По словам Халваши, главной целью Гварамия было банкротство "Рустави 2", чтобы возвращение компании законному владельцу потеряло смысл. Часть оппозиции не раз требовала освобождения Гварамия, называя его политзаключенным, а решение суда – несправедливым. В июле 2023 года, сразу после того, как Еврокомиссия в своем промежуточном отчете написала, что в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ у Грузии нет прогресса, президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала Гварамия. Выйдя на свободу, Гварамия заявил, что больше не будет руководителем телеканала "Мтавари Архи". Позже, в сентябре 2023 года, он сказал, что намерен заниматься политикой. В марте 2024 года Гварамия вместе с экс-председателем крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никой Мелия основал партию под названием "Ахали".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, сша, тбилиси, ника гварамия, халваши, саломе зурабишвили , грузинская мечта - демократическая грузия, еспч