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Евстафьев о последнем шансе США на выживание после теракта в "Крокусе"
Евстафьев о последнем шансе США на выживание после теракта в "Крокусе"
Sputnik Грузия
США сегодня напоминают загнанную в угол крысу, которая готова развязать даже ядерную войну, чтобы выбраться из ловушки 28.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-28T13:47+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев. Что Россия ждет от США после теракта в Подмосковье? Какую роль в подготовке теракта сыграли американцы, британцы и украинцы? Почему МИД России заявил о непризнании присоединения американцами шельфа в Арктике? Обо всем этом подробнее смотрите в видео.
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мультимедиа, видео, в мире, сша, арктика, россия, аналитика, видео
мультимедиа, видео, в мире, сша, арктика, россия, аналитика, видео
Евстафьев о последнем шансе США на выживание после теракта в "Крокусе"
13:47 28.03.2024 (обновлено: 13:47 29.03.2024)
США сегодня напоминают загнанную в угол крысу, которая готова развязать даже ядерную войну, чтобы выбраться из ловушки
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев.
Что Россия ждет от США после теракта в Подмосковье? Какую роль в подготовке теракта сыграли американцы, британцы и украинцы? Почему МИД России заявил о непризнании присоединения американцами шельфа в Арктике?
Обо всем этом подробнее смотрите в видео.