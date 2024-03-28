https://sputnik-georgia.ru/20240328/evstafev-o-poslednem-shanse-ssha-na-vyzhivanie-posle-terakta-v-krokuse-287087630.html

Евстафьев о последнем шансе США на выживание после теракта в "Крокусе"

Евстафьев о последнем шансе США на выживание после теракта в "Крокусе"

Sputnik Грузия

США сегодня напоминают загнанную в угол крысу, которая готова развязать даже ядерную войну, чтобы выбраться из ловушки 28.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-28T13:47+0400

2024-03-28T13:47+0400

2024-03-29T13:47+0400

мультимедиа

видео

в мире

сша

арктика

россия

аналитика

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/03/1d/287087450_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_41b48ff5f8b6d2837e0b37e0f66074d8.jpg

Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев. Что Россия ждет от США после теракта в Подмосковье? Какую роль в подготовке теракта сыграли американцы, британцы и украинцы? Почему МИД России заявил о непризнании присоединения американцами шельфа в Арктике? Обо всем этом подробнее смотрите в видео.

сша

арктика

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, в мире, сша, арктика, россия, аналитика, видео