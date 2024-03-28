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Гибель подростка в море у берегов Батуми: обвиняемый получил 16 лет тюрьмы
Гибель подростка в море у берегов Батуми: обвиняемый получил 16 лет тюрьмы
Sputnik Грузия
Мужчина, который бросил подростков в море, проведет в тюрьме 16 лет 28.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-28T13:03+0400
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ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Батумский городской суд приговорил водителя катера к 16 годам тюрьмы за попытку умышленного убийства несовершеннолетнего. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Речь идет об инциденте, произошедшем в море у берегов Батуми в июле 2023 год. На суде стороне обвинения удалось доказать, что 4 июля 2023 года на батумском пляже обвиняемый привязал к быстроходному прогулочному катеру так называемый аттракцион "Банан", на котором разместились четверо подростков, чтобы развлечься. После этого он отплыл от берега в глубь моря за специальные буйки и скинул всех четырех в море, так и не дав им спасательных жилетов. Более того, он отнял жилет у одного из несовершеннолетних, который успел надеть его после падения в воду. При этом обвиняемому не было известно, умеют ли подростки плавать. Затем мужчина уплыл на катере вместе с двумя сопровождающими его лицами, которые задержаны за несообщение об особо тяжком преступлении. Трем упавшим с банана удалось доплыть до берега, а Лука Абуладзе пропал. Его тело было найдено 7 июля 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, батуми, тбилиси
Гибель подростка в море у берегов Батуми: обвиняемый получил 16 лет тюрьмы
13:03 28.03.2024 (обновлено: 15:01 28.03.2024)
Мужчина, который бросил подростков в море, проведет в тюрьме 16 лет
ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Батумский городской суд приговорил водителя катера к 16 годам тюрьмы за попытку умышленного убийства несовершеннолетнего.
Речь идет об инциденте, произошедшем в море у берегов Батуми в июле 2023 год. На суде стороне обвинения удалось доказать, что 4 июля 2023 года на батумском пляже обвиняемый привязал к быстроходному прогулочному катеру так называемый аттракцион "Банан", на котором разместились четверо подростков, чтобы развлечься.
После этого он отплыл от берега в глубь моря за специальные буйки и скинул всех четырех в море, так и не дав им спасательных жилетов. Более того, он отнял жилет у одного из несовершеннолетних, который успел надеть его после падения в воду.
При этом обвиняемому не было известно, умеют ли подростки плавать. Затем мужчина уплыл на катере вместе с двумя сопровождающими его лицами, которые задержаны за несообщение об особо тяжком преступлении.
Трем упавшим с банана удалось доплыть до берега, а Лука Абуладзе пропал. Его тело было найдено 7 июля 2023 года.