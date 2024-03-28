https://sputnik-georgia.ru/20240328/gibel-podrostka-v-more-u-beregov-batumi-obvinyaemyy-poluchil-16-let-tyurmy-287076793.html

Гибель подростка в море у берегов Батуми: обвиняемый получил 16 лет тюрьмы

Гибель подростка в море у берегов Батуми: обвиняемый получил 16 лет тюрьмы

Sputnik Грузия

Мужчина, который бросил подростков в море, проведет в тюрьме 16 лет 28.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-28T13:03+0400

2024-03-28T13:03+0400

2024-03-28T15:01+0400

происшествия

грузия

новости

батуми

тбилиси

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/17/268799368_0:166:1600:1066_1920x0_80_0_0_02a1bd82d8044ce2aa6cb713408aff46.jpg

ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Батумский городской суд приговорил водителя катера к 16 годам тюрьмы за попытку умышленного убийства несовершеннолетнего. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Речь идет об инциденте, произошедшем в море у берегов Батуми в июле 2023 год. На суде стороне обвинения удалось доказать, что 4 июля 2023 года на батумском пляже обвиняемый привязал к быстроходному прогулочному катеру так называемый аттракцион "Банан", на котором разместились четверо подростков, чтобы развлечься. После этого он отплыл от берега в глубь моря за специальные буйки и скинул всех четырех в море, так и не дав им спасательных жилетов. Более того, он отнял жилет у одного из несовершеннолетних, который успел надеть его после падения в воду. При этом обвиняемому не было известно, умеют ли подростки плавать. Затем мужчина уплыл на катере вместе с двумя сопровождающими его лицами, которые задержаны за несообщение об особо тяжком преступлении. Трем упавшим с банана удалось доплыть до берега, а Лука Абуладзе пропал. Его тело было найдено 7 июля 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

батуми

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, батуми, тбилиси