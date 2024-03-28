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Громкое дело о нападении на полицейских в Грузии: судья отложил оглашение приговора

Громкое дело о нападении на полицейских в Грузии: судья отложил оглашение приговора

Sputnik Грузия

Причиной переноса заседания стало отсутствие на процессе самого обвиняемого 28.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-28T12:33+0400

2024-03-28T12:33+0400

2024-03-28T14:05+0400

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ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Судья Тбилисского городского суда отложил заключительное заседание по делу Лазаре Григориадиса, обвиняемого в посягательстве на здоровье полицейского из-за его служебной деятельности и уничтожение имущества путем поджога во время событий 7-9 марта 2023 года. В Тбилиси на проспекте Руставели с 7 по 9 марта проходили акции протеста против принятия закона об "иноагентах". Часть протестующих вела себя агрессивно, кидая камни, "коктейли Молотова" и другие предметы в сотрудников полиции, в результате чего пострадали 58 сотрудников МВД. Полиция, в свою очередь, применяла против митингующих водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Причиной переноса заседания стало отсутствие на процессе самого обвиняемого – Григориадис отказался от присутствия в зале суда. Его адвокаты попросили дать ему возможность дистанционного подключения, на что получили отказ. Судья перенес заседание на 8 апреля. По грузинскому процессуальному праву, обвиняемый имеет право высказаться после завершения заключительных прений сторон и защиты. Заседание 8 апреля возобновится заключительным выступлением стороны обвинения. На данный момент Григориадис уже отбывает уголовное наказание за физическую расправу над отцом. В сентябре 2023 года его приговорили к году и шести месяцам тюремного заключения. Дело "политического" значенияДело Лазаре Григориадиса представители оппозиции и части НПО считают политическим. По их мнению, речь идет о показательном наказании, так как с момента возбуждения уголовного дела о беспорядках 7 марта 2023 года по делу о нападении на полицейских обвинения предъявлены лишь двум лицам. При этом второго обвиняемого суд отпустил под залог сразу после задержания, тогда как Григориадиса отправили в заключение. Между тем в правящей партии категорически отрицают политизацию этого уголовного дела. Детали обвинения Следствие установило, что 7 марта, примерно в 23:15, во время акции на проспекте Руставели он дважды бросил т. н. "коктейль Молотова" в сотрудников департамента по особым заданиям МВД Грузии, выполнявших свои профессиональные обязанности на прилегающей к проспекту улице 9 Апреля. В результате его действий два сотрудника департамента получили ожоги – им понадобилось стационарное лечение. Кроме того, следствие установило, что уже 9 марта ночью Григориадис умышленно поджег стоящий на улице Чантурия автомобиль, принадлежащий МВД Грузии, в следствие чего ущерб госбюджету составил 39,5 тысячи лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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