https://sputnik-georgia.ru/20240328/ischenko-o-realnykh-tselyakh-terakta-v-krokuse-udarakh-po-dneproges-i-priznaniyakh-sbu-287070959.html

Ищенко о реальных целях теракта в "Крокусе", ударах по ДнепроГЭС и признаниях СБУ

Ищенко о реальных целях теракта в "Крокусе", ударах по ДнепроГЭС и признаниях СБУ

Sputnik Грузия

За терактом в Подмосковье стоит не какие-то отдельное государство, а сразу несколько западных спецслужб, которые помогали Украине и боевикам запрещенной ИГИЛ* 28.03.2024, Sputnik Грузия

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Таким мнением в интервью "Sputnik на русском" поделился политолог Ростислав Ищенко.Почему нет необходимости доказывать Западу участие Украины в организации терактов? Зачем Россия наращивает ракетные и дроновые удары по всей территории Украины? Как отсутствие электричества сковывает возможности ВСУ? Обо всем этом подробнее смотрите в видео.

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