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Ищенко о реальных целях теракта в "Крокусе", ударах по ДнепроГЭС и признаниях СБУ
Ищенко о реальных целях теракта в "Крокусе", ударах по ДнепроГЭС и признаниях СБУ
Sputnik Грузия
За терактом в Подмосковье стоит не какие-то отдельное государство, а сразу несколько западных спецслужб, которые помогали Украине и боевикам запрещенной ИГИЛ* 28.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-28T10:21+0400
2024-03-28T10:21+0400
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Таким мнением в интервью "Sputnik на русском" поделился политолог Ростислав Ищенко.Почему нет необходимости доказывать Западу участие Украины в организации терактов? Зачем Россия наращивает ракетные и дроновые удары по всей территории Украины? Как отсутствие электричества сковывает возможности ВСУ? Обо всем этом подробнее смотрите в видео.
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мультимедиа, видео, в мире, россия, аналитика, украина, сбу, игил, видео
мультимедиа, видео, в мире, россия, аналитика, украина, сбу, игил, видео
Ищенко о реальных целях теракта в "Крокусе", ударах по ДнепроГЭС и признаниях СБУ
10:21 28.03.2024 (обновлено: 10:22 28.03.2024)
За терактом в Подмосковье стоит не какие-то отдельное государство, а сразу несколько западных спецслужб, которые помогали Украине и боевикам запрещенной ИГИЛ*
Таким мнением в интервью "Sputnik на русском" поделился политолог Ростислав Ищенко.
Почему нет необходимости доказывать Западу участие Украины в организации терактов? Зачем Россия наращивает ракетные и дроновые удары по всей территории Украины? Как отсутствие электричества сковывает возможности ВСУ?
Обо всем этом подробнее смотрите в видео.