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Выход Грузии на Евро 2024 положительно скажется на экономике – эксперт

Выход Грузии на Евро 2024 положительно скажется на экономике – эксперт

Sputnik Грузия

Сборная Грузии по футболу впервые отправится на чемпионат Европы 28.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-28T19:55+0400

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ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Выход сборной Грузии по футболу на Евро 2024 в Германии позитивно отразится экономике, на отрасли туризма благодаря росту узнаваемости страны за рубежом, говорится в еженедельном анализе главного экономиста TBC Capital weekly update. Грузинская сборная впервые в истории сыграет на чемпионате Европы. В напряженной борьбе подопечные Вилли Саньоля 26 марта обыграли команду Греции в финале плей-офф квалификации на Евро в серии послематчевых пенальти со счетом 4:2. Основное и дополнительное время закончилось со счетом 0:0. TBC Capital является дочерней компанией TBC Банка, которая осуществляет консультационную, исследовательскую и брокерскую деятельность. Сборная Грузии по результатам жеребьевки попала в группу F вместе с командами Чехии, Португалии и Турции. Первый матч против сборной Турции состоится 18 июня. Всего в континентальном первенстве примут участие 24 команды. Чемпионат пройдет с 14 июня по 14 июля в десяти городах Германии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, новости, грузия, вилли саньоль, германия, экономика