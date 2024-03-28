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Мамардашвили в десятке самых дорогих футбольных вратарей мира

Мамардашвили в десятке самых дорогих футбольных вратарей мира

Sputnik Грузия

Грузинский вратарь помог сборной впервые получить путевку на чемпионат Европы 28.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-28T22:10+0400

2024-03-28T22:10+0400

2024-03-28T22:10+0400

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ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Вратарь футбольной сборной Грузии и испанского клуба "Валенсия" Георгий Мамардашвили занимает седьмое место в списке самых дорогих вратарей мира по версии крупнейшего немецкого спортивного сайта Transfermarkt. Трансферная стоимость грузинского футболиста выросла на 5 миллионов и на данный момент составляет 35 млн евро. В финальном матче плей-офф Лиги Наций квалификации на Евро 2024 игра Мамардашвили получила высокую оценку спортивных аналитических порталов Sofascore и Whoscored. Грузинский вратарь отразил один из 11-метровых соперника и помог сборной получить путевку в Германию. Десятка самых дорогих вратарей: Примечательно, что Мамардашвили самый молодой из голкиперов первой десятки – футболисту 23 года. Георгий Мамардашвили перешел в "Валенсию" на правах аренды в июле 2021 года. В конце того же года испанский клуб выкупил вратаря у тбилисского "Динамо". В сентябре 2022-го испанцы продлили контракт с грузинским футболистом до 30 июня 2027 года. За сборную Грузии футболист дебютировал в сентябре 2021 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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