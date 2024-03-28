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Мамардашвили в десятке самых дорогих футбольных вратарей мира
Мамардашвили в десятке самых дорогих футбольных вратарей мира
Sputnik Грузия
Грузинский вратарь помог сборной впервые получить путевку на чемпионат Европы 28.03.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Вратарь футбольной сборной Грузии и испанского клуба "Валенсия" Георгий Мамардашвили занимает седьмое место в списке самых дорогих вратарей мира по версии крупнейшего немецкого спортивного сайта Transfermarkt. Трансферная стоимость грузинского футболиста выросла на 5 миллионов и на данный момент составляет 35 млн евро. В финальном матче плей-офф Лиги Наций квалификации на Евро 2024 игра Мамардашвили получила высокую оценку спортивных аналитических порталов Sofascore и Whoscored. Грузинский вратарь отразил один из 11-метровых соперника и помог сборной получить путевку в Германию. Десятка самых дорогих вратарей: Примечательно, что Мамардашвили самый молодой из голкиперов первой десятки – футболисту 23 года. Георгий Мамардашвили перешел в "Валенсию" на правах аренды в июле 2021 года. В конце того же года испанский клуб выкупил вратаря у тбилисского "Динамо". В сентябре 2022-го испанцы продлили контракт с грузинским футболистом до 30 июня 2027 года. За сборную Грузии футболист дебютировал в сентябре 2021 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, футбол
Мамардашвили в десятке самых дорогих футбольных вратарей мира
Грузинский вратарь помог сборной впервые получить путевку на чемпионат Европы
ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Вратарь футбольной сборной Грузии и испанского клуба "Валенсия" Георгий Мамардашвили занимает седьмое место в списке самых дорогих вратарей мира по версии крупнейшего немецкого спортивного сайта Transfermarkt.
Трансферная стоимость грузинского футболиста выросла на 5 миллионов и на данный момент составляет 35 млн евро.
В финальном матче плей-офф Лиги Наций квалификации на Евро 2024 игра Мамардашвили получила высокую оценку спортивных аналитических порталов Sofascore и Whoscored. Грузинский вратарь отразил один из 11-метровых соперника и помог сборной получить путевку в Германию.
Десятка самых дорогих вратарей:
1.
Диего Коста ("Порту") – 45 млн евро
2.
Джанлуиджи Доннарума ( "ПСЖ") – 40 млн
3.
Грегор Кобель ("Боруссия Дортмунд") – 40 млн
4.
Эдерсон Мораес ("Манчестер Сити") – 40 млн
5.
Андре Онана ("Манчестер Юнайтед") – 40 млн
6.
Майк Майгнан ("Милан") – 40 млн
7.
Георгий Мамардашвили ("Валенсия") – 35 млн
8.
Гульельмо Викарио ("Тоттенхэм") – 35 млн
9.
Давид Райя ("Арсенал") – 35 млн
10.
Элиссон ("Ливерпуль") – 32 млн
Примечательно, что Мамардашвили самый молодой из голкиперов первой десятки – футболисту 23 года.
Георгий Мамардашвили перешел в "Валенсию" на правах аренды в июле 2021 года. В конце того же года испанский клуб выкупил вратаря у тбилисского "Динамо". В сентябре 2022-го испанцы продлили контракт с грузинским футболистом до 30 июня 2027 года.
За сборную Грузии футболист дебютировал в сентябре 2021 года.