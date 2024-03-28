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https://sputnik-georgia.ru/20240328/na-gornolyzhnom-kurorte-gruzii-soshla-lavina-spasateli-ischut-popavshego-pod-lavinu-cheloveka-287075861.html
На горнолыжном курорте Грузии сошла лавина: спасатели ищут человека под снежными завалами
На горнолыжном курорте Грузии сошла лавина: спасатели ищут человека под снежными завалами
Sputnik Грузия
К спасательной полиции подключены дроны и вертолет 28.03.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Грузинские спасатели ведут поиски попавшего под лавину человека на горнолыжном курорте Бакуриани, сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями. На месте проводится поисково-спасательная операция, задействованы дроны. Вместе с дополнительной командой спасателей из Тбилиси уже прилетел вертолет погранполиции. По информации СМИ, лавиной накрыло двух человек, один из них самостоятельно смог перебраться в безопасное место.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, происшествия, новости, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, бакуриани, тбилиси
грузия, происшествия, новости, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, бакуриани, тбилиси

На горнолыжном курорте Грузии сошла лавина: спасатели ищут человека под снежными завалами

14:02 28.03.2024 (обновлено: 14:32 28.03.2024)
© photo : press-service of the Emergency Management Service of GeorgiaСпасательная операция в горах Сванети
Спасательная операция в горах Сванети - Sputnik Грузия, 1920, 28.03.2024
© photo : press-service of the Emergency Management Service of Georgia
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К спасательной полиции подключены дроны и вертолет
ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Грузинские спасатели ведут поиски попавшего под лавину человека на горнолыжном курорте Бакуриани, сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.
На месте проводится поисково-спасательная операция, задействованы дроны. Вместе с дополнительной командой спасателей из Тбилиси уже прилетел вертолет погранполиции.
По информации СМИ, лавиной накрыло двух человек, один из них самостоятельно смог перебраться в безопасное место.
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