https://sputnik-georgia.ru/20240328/na-gornolyzhnom-kurorte-gruzii-soshla-lavina-spasateli-ischut-popavshego-pod-lavinu-cheloveka-287075861.html
На горнолыжном курорте Грузии сошла лавина: спасатели ищут человека под снежными завалами
На горнолыжном курорте Грузии сошла лавина: спасатели ищут человека под снежными завалами
Sputnik Грузия
К спасательной полиции подключены дроны и вертолет 28.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-28T14:02+0400
2024-03-28T14:02+0400
2024-03-28T14:32+0400
грузия
происшествия
новости
служба по управлению чрезвычайными ситуациями
бакуриани
тбилиси
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/03/251635552_0:40:1377:815_1920x0_80_0_0_6b5b007eeba3ae1467ee94c8952d3163.jpg
ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Грузинские спасатели ведут поиски попавшего под лавину человека на горнолыжном курорте Бакуриани, сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями. На месте проводится поисково-спасательная операция, задействованы дроны. Вместе с дополнительной командой спасателей из Тбилиси уже прилетел вертолет погранполиции. По информации СМИ, лавиной накрыло двух человек, один из них самостоятельно смог перебраться в безопасное место.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
бакуриани
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/03/251635552_119:0:1259:855_1920x0_80_0_0_a82c3b020b634bffc1d33d675438134a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, происшествия, новости, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, бакуриани, тбилиси
грузия, происшествия, новости, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, бакуриани, тбилиси
На горнолыжном курорте Грузии сошла лавина: спасатели ищут человека под снежными завалами
14:02 28.03.2024 (обновлено: 14:32 28.03.2024)
К спасательной полиции подключены дроны и вертолет
ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Грузинские спасатели ведут поиски попавшего под лавину человека на горнолыжном курорте Бакуриани, сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.
На месте проводится поисково-спасательная операция, задействованы дроны. Вместе с дополнительной командой спасателей из Тбилиси уже прилетел вертолет погранполиции.
По информации СМИ, лавиной накрыло двух человек, один из них самостоятельно смог перебраться в безопасное место.