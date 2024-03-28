https://sputnik-georgia.ru/20240328/na-gornolyzhnom-kurorte-gruzii-soshla-lavina-spasateli-ischut-popavshego-pod-lavinu-cheloveka-287075861.html

На горнолыжном курорте Грузии сошла лавина: спасатели ищут человека под снежными завалами

На горнолыжном курорте Грузии сошла лавина: спасатели ищут человека под снежными завалами

Sputnik Грузия

К спасательной полиции подключены дроны и вертолет 28.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-28T14:02+0400

2024-03-28T14:02+0400

2024-03-28T14:32+0400

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ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Грузинские спасатели ведут поиски попавшего под лавину человека на горнолыжном курорте Бакуриани, сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями. На месте проводится поисково-спасательная операция, задействованы дроны. Вместе с дополнительной командой спасателей из Тбилиси уже прилетел вертолет погранполиции. По информации СМИ, лавиной накрыло двух человек, один из них самостоятельно смог перебраться в безопасное место.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, происшествия, новости, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, бакуриани, тбилиси