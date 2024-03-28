https://sputnik-georgia.ru/20240328/nesovershennoletnie-v-gruzii--prestupniki-i-zhertvy-286999773.html

Несовершеннолетние в Грузии – преступники и жертвы

Несовершеннолетние в Грузии – преступники и жертвы

Sputnik Грузия

Самым распространенным преступлением, совершаемым несовершеннолетними, является воровство 28.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-28T10:59+0400

2024-03-28T10:59+0400

2024-03-28T10:59+0400

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ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Число несовершеннолетних в Грузии, привлеченных к уголовной ответственности с начала года, составило 46 человек, из которых основная часть обвиняется в воровстве, говорится в материалах Национальной службы статистики "Сакстат". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По данным ведомства, из 46 лиц в возрасте от 14 до 18 лет один уже отбывал условное наказание. Согласно данным "Сакстата", самыми распространенными преступлениями, совершаемыми несовершеннолетними, являются: Между тем, согласно "Сакстату", пострадавшими от уголовных преступлений признали 129 лиц младше 18 лет, из которых 67 стали жертвами семейного насилия, 23 – жертвами сексуальных преступлений, а 16 – жертвами угроз. Еще 12 детей признали пострадавшими от побоев, двоих – от торговли людьми, 13 – жертвами транспортных преступлений. Что касается вопроса привлечения к ответственности, то он регулируется специальным законодательством и предполагает применение более мягких наказаний, нежели к совершеннолетним.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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преступность в грузии, грузия, новости, происшествия, сакстат