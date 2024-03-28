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Несовершеннолетние в Грузии – преступники и жертвы
Несовершеннолетние в Грузии – преступники и жертвы
Sputnik Грузия
Самым распространенным преступлением, совершаемым несовершеннолетними, является воровство 28.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-28T10:59+0400
2024-03-28T10:59+0400
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ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Число несовершеннолетних в Грузии, привлеченных к уголовной ответственности с начала года, составило 46 человек, из которых основная часть обвиняется в воровстве, говорится в материалах Национальной службы статистики "Сакстат". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt;По данным ведомства, из 46 лиц в возрасте от 14 до 18 лет один уже отбывал условное наказание. Согласно данным "Сакстата", самыми распространенными преступлениями, совершаемыми несовершеннолетними, являются: Между тем, согласно "Сакстату", пострадавшими от уголовных преступлений признали 129 лиц младше 18 лет, из которых 67 стали жертвами семейного насилия, 23 – жертвами сексуальных преступлений, а 16 – жертвами угроз. Еще 12 детей признали пострадавшими от побоев, двоих – от торговли людьми, 13 – жертвами транспортных преступлений. Что касается вопроса привлечения к ответственности, то он регулируется специальным законодательством и предполагает применение более мягких наказаний, нежели к совершеннолетним.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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преступность в грузии, грузия, новости, происшествия, сакстат
преступность в грузии, грузия, новости, происшествия, сакстат

Несовершеннолетние в Грузии – преступники и жертвы

10:59 28.03.2024
© photo: Sputnik / StringerРуставская тюрьма - вышка охраны
Руставская тюрьма - вышка охраны - Sputnik Грузия, 1920, 28.03.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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Самым распространенным преступлением, совершаемым несовершеннолетними, является воровство
ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Число несовершеннолетних в Грузии, привлеченных к уголовной ответственности с начала года, составило 46 человек, из которых основная часть обвиняется в воровстве, говорится в материалах Национальной службы статистики "Сакстат".
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По данным ведомства, из 46 лиц в возрасте от 14 до 18 лет один уже отбывал условное наказание. Согласно данным "Сакстата", самыми распространенными преступлениями, совершаемыми несовершеннолетними, являются:
воровство (31 обвиняемый)
нанесение вреда здоровью (6 обвиняемых)
грабеж (5 обвиняемых)
насилие (4 обвиняемый).
Между тем, согласно "Сакстату", пострадавшими от уголовных преступлений признали 129 лиц младше 18 лет, из которых 67 стали жертвами семейного насилия, 23 – жертвами сексуальных преступлений, а 16 – жертвами угроз.
Еще 12 детей признали пострадавшими от побоев, двоих – от торговли людьми, 13 – жертвами транспортных преступлений.
В Грузии действует закон защиты несовершеннолетних, согласно которому упрощена процедура признания несовершеннолетнего жертвой уголовного преступления, а преступления против несовершеннолетних находятся под особым контролем.
Что касается вопроса привлечения к ответственности, то он регулируется специальным законодательством и предполагает применение более мягких наказаний, нежели к совершеннолетним.
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