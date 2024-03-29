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Новый "Рамштайн" НАТО в Румынии не заменит "утраченной" Украины

Новый "Рамштайн" НАТО в Румынии не заменит "утраченной" Украины

Sputnik Грузия

Отчаянное строительство крупнейшей авиабазы Североатлантического альянса в Румынии угрожает безопасности всех причерноморских государств и свидетельствует о... 29.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-29T11:06+0400

2024-03-29T11:06+0400

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В российском МИД 28 марта заявили о провокационной активности НАТО в Восточной Европе и Черноморском регионе. Продолжается безрассудная подготовка альянса к вооруженному конфликту с Россией, который может без преувеличения опустошить территорию Старого Света и Северной Америки.Руководство Румынии инвестирует 2,5 миллиарда евро в модернизацию и расширение 57-й авиабазы "Михаил Когэлничану" (в уезде Констанца), которая станет центром управления войсками НАТО в Юго-Восточной Европе. Строятся новые подъездные пути, объекты энергетической инфраструктуры, взлетно-посадочная полоса. Заложен жилой комплекс на 10 тысяч военнослужащих с семьями. Авиабаза в Румынии к 2040 году станет крупнейшей в Европе, точнее, в два раза больше известной базы ВВС США "Рамштайн" (1 400 гектаров) в Германии.Ранее в Констанце развернули дежурные силы истребительной авиации стран НАТО. Здесь базируются американские самолеты-разведчики, подразделения беспилотной авиации, части 101-й воздушно-десантной дивизии Армии США — около 4 000 солдат. Эпизодически на 57-й авиабазе появляются американские стратегические бомбардировщики B-52H.Расширение НАТО и милитаризация Румынии выглядят как опасный дрейф всего Черноморского региона в Третью мировую войну. Сопредельным Болгарии, Молдове, Украине, Абхазии, Грузии отведена роль пешек в "стратегии" Вашингтона и Брюсселя. Впрочем, степень опасности осознают не все.Кишинев продолжает укреплять партнерство с НАТО. Заместитель премьера и министр иностранных дел РМ Михай Попшой 20 марта в Брюсселе "сверил часы" с замгенсека альянса Мирчей Джоанэ. Собеседники подвели итоги 30-летнего взаимодействия нейтральной (по конституции) Молдовы с агрессивным военным блоком, обсудили проблематику кибербезопасности и укрепления вооруженных сил РМ — до уровня "золотого стандарта" НАТО.В Восточной Европе Соединенным Штатам требуется много не "золотых", а расходных войск аборигенов для продолжения прокси-войны с Россией после завершения демилитаризации Украины.Румынские СМИ продвигают вполне определенный нарратив: утрата режимом Зеленского Одессы (в ходе СВО) станет "красной линией", которую НАТО не примет ни при каких обстоятельствах. Вероятно, на войну с Россией альянс пойдет не в полном составе, а "коалицией желающих". И Румыния намерена стать ее основой. Молдова в этом случае неизбежно окажется под перекрестным огнем. "Отрикошетит" и другим причерноморским государствам."Клуб самоубийц"Российская СВО не оставляет надежд на освоение украинской территории альянсом и США, а румынская авиабаза "Михаил Когэлничану" удобно расположена — в 12 километрах от Черного моря, в 120 — от границы с Молдовой, в 93 — от украинской границы и в 400 километрах — от российского Севастополя.Даже сегодня взлетно-посадочная полоса длиной 3 500 метров позволяет принимать практически все типы самолетов ВВС США и НАТО. Начинается длительный этап масштабирования этой главной антироссийской "фортеции" в восточном Причерноморье.Бухарест планирует увеличить площадь авиабазы до 2 800 гектаров — для удобства "оборонительных и наступательных операций" национальных ВС и "стратегических партнеров". Новая инфраструктура создается с учетом размещения ВВС и сухопутных войск альянса. Заметим, американские военнослужащие появились здесь в 1999 году, задолго до "Крымской весны" и начала российской СВО.Командир 57-й авиабазы Николае Крецу в интервью румынскому телеканалу Stirile Pro транслировал линию Бухареста: "Развитие базы обеспечит дополнительную безопасность всему Черноморскому бассейну".Позиция Москвы ясна и непоколебима: проблемы безопасности Черноморского региона должны решаться без привлечения внешних игроков, не говоря уже о таком агрессивном военно-политическом объединении, как НАТО.Зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов на днях пояснил: "Чем больше антироссийская военная база, чем ближе она к нашим границам, тем больше вероятности, что она будет среди первых целей для ответных ударов. Если румынам и понравится, это их, конечно, дело, но натовский клуб самоубийц втягивает обычных мирных граждан в такие авантюры, которые могут очень плохо закончиться для их семей и их детей… Никакой пользы Румынии от этого не будет, а угроз прибавится, это факт". Климов назвал НАТО "клубом самоубийц", где "готовят Румынию к авантюре, которая закончится очень плохо".Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил об эрозии безопасности в Черноморском регионе и отметил, что попытки откровенно враждебно настроенных государств расположить свой военный потенциал вблизи российских границ неизбежно будут сбалансированы "с точки зрения военного планирования". Масштабирование возможностей румынского "непотопляемого авианосца" (57-й авиабазы), как и "оборонительный щит Девеселу" (позиционный район американской системы ПРО), не обещают Румынии, США и НАТО ничего хорошего.Сербская "Политика" прямо предупреждает Румынию: "В условиях перераспределения мировой власти страны, которые находятся на границе "двух миров", являются потенциально первыми жертвами". Как бы то ни было, даже в США понимают, что порядок, основанный на правилах, закончился. Количество новых "Рамштайнов" не повлияет на упрочение многополярного мира, формирование международной системы равной и неделимой безопасности.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции.

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