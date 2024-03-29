https://sputnik-georgia.ru/20240329/chp-v-gorakh-gruzii-spasateli-ischut-popavshego-pod-lavinu-muzhchinu--287085282.html

ЧП в горах Грузии: спасатели ищут попавшего под лавину мужчину

ЧП в горах Грузии: спасатели ищут попавшего под лавину мужчину

Sputnik Грузия

К спасательной операции подключили вертолет и дроны 29.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-29T11:01+0400

2024-03-29T11:01+0400

2024-03-29T11:47+0400

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бакуриани

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ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Спасатели продолжают поиски 48-летнего Дито Гоголадзе, который попал под лавину в Боржомском районе, сообщает телекомпании "Рустави 2". Оползень сошел накануне в Бакуриани. К спасательной операции подключили вертолет и дроны. Мужчина попал под лавину, которая сошла у села Цихисджвари. Место стихии расположено в 9 километрах от поселка Бакуриани. "Черная скала" – так называется место, в направлении которого 28 марта отправились пять снегоходов. Четверым удалось спастись от лавины. Они переведены в безопасное место.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

бакуриани

боржомский район

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происшествия, грузия, новости, бакуриани, боржомский район