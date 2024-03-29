https://sputnik-georgia.ru/20240329/ekonomika-gruzii-prodolzhaet-rasti--statistika-za-fevral-287091685.html

Экономика Грузии продолжает расти – статистика за февраль

Экономика Грузии продолжает расти – статистика за февраль

Sputnik Грузия

Значительный вклад в рост экономики страны в феврале 2024 года среди прочих внесли сферы обрабатывающей промышленности и строительства 29.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-29T17:44+0400

2024-03-29T17:44+0400

2024-03-29T18:32+0400

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ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Реальный экономический рост в Грузии в феврале 2024 года составил 9,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат". После спада экономики в 2020 году на 6,8% с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, а в 2023-м – 7,5%. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По данным "Сакстата", значительный вклад в рост экономики страны в феврале 2024 года внесли сферы обрабатывающей промышленности, строительства, профессиональной, научной деятельности, информации и коммуникаций, транспорта, складских производств. Тенденция к снижению наблюдалась в энергетике и обрабатывающей промышленности. Экономический рост страны в январе-феврале 2024 года составил 7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Что выросло и на сколько По данным за февраль 2024 года, экспорт вырос на 2%, а импорт – на 4,4 % по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В прошлом месяце в стране было зарегистрировано примерно 6,2 тысячи новых предприятий, примерно на 5,8% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Сокращение в основном обусловлено сокращением числа регистрирующихся частных иностранных индивидуальных предпринимателей. По словам Шавишвили, рост в обрабатывающей промышленности обусловлен металлургическим производством, в частности ростом объема производства металлов, а также увеличением производства напитков. В январе 2024 года импорт ферросиликатмарганца увеличился на 22%, импорт натуральных виноградных вин – на 60%, а минеральных вод – на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В секторе строительства рост в основном был связан со строительством жилых и нежилых зданий, а также с гражданским строительством – дорог, автобанов и распределительных инженерных объектов. В феврале 2024 года импорт строительных материалов увеличился на 22%, а импорт цемента и клинкера – на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А вот рост в сфере транспорта и складирования обусловлен увеличением объема грузоперевозок, в том числе воздушных. Рост же в профессиональной и научной деятельности – увеличением оборота рекламных агентств и архитектурных бюро. Кроме того, рост в секторе информации и коммуникаций произошел за счет роста объема услуг, оказываемых в сфере информационных технологий и компьютерных услуг.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, сакстат