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Футбол может принести еще больший успех Грузии – депутат
Футбол может принести еще больший успех Грузии – депутат
Sputnik Грузия
Общество Грузии готово к тому, чтобы стать спортивной нацией, отметил депутат 29.03.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Выход сборной Грузии по футболу на Евро 2024 в Германии показал, что сила футбола объединяет и может принести еще больший успех – у Грузии есть потенциал стать спортивной нацией, заявил депутат, член партии "Сила народа" Михаил Кавелашвили. Грузинская сборная впервые в истории сыграет на чемпионате Европы. В напряженной борьбе подопечные Вилли Саньоля 26 марта обыграли команду Греции в финале плей-офф квалификации на Евро в серии послематчевых пенальти со счетом 4:2. Основное и дополнительное время закончилось со счетом 0:0. Общество Грузии готово к тому, чтобы стать спортивной нацией, отметил депутат. "У нас есть для этого потенциал. Как можно больше людей должно быть вовлечено в здоровый образ жизни. Для борьбы с проблемой, с которой мы сталкиваемся, например в виде наркомании, если мы не предлагаем альтернативу молодежи, только аресты и запреты не являются выходом", – заявил Кавелашвили. По информации депутата, правительство Грузии подготовило хороший проект, который может быть представлен еще до парламентских выборов осенью 2024 года. Власти Грузии с 2018 года занимаются активной популяризацией здорового образа жизни в стране. С тех пор в городах и селах особое внимание уделяется строительству спортивной инфраструктуры. Футбольные поля и площадки с тренажерами есть практически в каждом районном центре и городах. Кроме того, открываются бассейны, тренировочные и спортивные центры.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, германия, греция, кутаиси, михаил кавелашвили, вилли саньоль, "сила народа"
Футбол может принести еще больший успех Грузии – депутат
10:32 29.03.2024 (обновлено: 18:53 29.03.2024)
Общество Грузии готово к тому, чтобы стать спортивной нацией, отметил депутат
ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Выход сборной Грузии по футболу на Евро 2024 в Германии показал, что сила футбола объединяет и может принести еще больший успех – у Грузии есть потенциал стать спортивной нацией, заявил депутат, член партии "Сила народа" Михаил Кавелашвили.
Грузинская сборная впервые в истории сыграет на чемпионате Европы. В напряженной борьбе подопечные Вилли Саньоля 26 марта обыграли команду Греции в финале плей-офф квалификации на Евро в серии послематчевых пенальти со счетом 4:2. Основное и дополнительное время закончилось со счетом 0:0.
"Общество готово к вызовам, готово болеть, и оно даже продемонстрировало это, когда было представлено на стадионе в качестве двенадцатого игрока. Сила футбола объединяет нас, футбол может принести еще больший успех", – заявил Кавелашвили.
Общество Грузии готово к тому, чтобы стать спортивной нацией, отметил депутат.
"У нас есть для этого потенциал. Как можно больше людей должно быть вовлечено в здоровый образ жизни. Для борьбы с проблемой, с которой мы сталкиваемся, например в виде наркомании, если мы не предлагаем альтернативу молодежи, только аресты и запреты не являются выходом", – заявил Кавелашвили.
По информации депутата, правительство Грузии подготовило хороший проект, который может быть представлен еще до парламентских выборов осенью 2024 года.
"Во всех регионах будет исправная спортивная инфраструктура, доступная для разных слоев нашего общества", – отметил депутат.
Власти Грузии с 2018 года занимаются активной популяризацией здорового образа жизни в стране. С тех пор в городах и селах особое внимание уделяется строительству спортивной инфраструктуры. Футбольные поля и площадки с тренажерами есть практически в каждом районном центре и городах. Кроме того, открываются бассейны, тренировочные и спортивные центры.