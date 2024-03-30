https://sputnik-georgia.ru/20240330/futbol-mozhet-prinesti-esche-bolshiy-uspekh-gruzii--deputat-287088617.html

Футбол может принести еще больший успех Грузии – депутат

Футбол может принести еще больший успех Грузии – депутат

Sputnik Грузия

Общество Грузии готово к тому, чтобы стать спортивной нацией, отметил депутат 30.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-30T10:32+0400

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ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Выход сборной Грузии по футболу на Евро 2024 в Германии показал, что сила футбола объединяет и может принести еще больший успех – у Грузии есть потенциал стать спортивной нацией, заявил депутат, член партии "Сила народа" Михаил Кавелашвили. Грузинская сборная впервые в истории сыграет на чемпионате Европы. В напряженной борьбе подопечные Вилли Саньоля 26 марта обыграли команду Греции в финале плей-офф квалификации на Евро в серии послематчевых пенальти со счетом 4:2. Основное и дополнительное время закончилось со счетом 0:0. Общество Грузии готово к тому, чтобы стать спортивной нацией, отметил депутат. "У нас есть для этого потенциал. Как можно больше людей должно быть вовлечено в здоровый образ жизни. Для борьбы с проблемой, с которой мы сталкиваемся, например в виде наркомании, если мы не предлагаем альтернативу молодежи, только аресты и запреты не являются выходом", – заявил Кавелашвили. По информации депутата, правительство Грузии подготовило хороший проект, который может быть представлен еще до парламентских выборов осенью 2024 года. Власти Грузии с 2018 года занимаются активной популяризацией здорового образа жизни в стране. С тех пор в городах и селах особое внимание уделяется строительству спортивной инфраструктуры. Футбольные поля и площадки с тренажерами есть практически в каждом районном центре и городах. Кроме того, открываются бассейны, тренировочные и спортивные центры.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, германия, греция, кутаиси, михаил кавелашвили, вилли саньоль, "сила народа"