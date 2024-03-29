https://sputnik-georgia.ru/20240329/gruziya-poluchila-novyy-vertolet-dlya-spasatelnykh-operatsiy-287088792.html

Грузия получила новый вертолет для спасательных операций

Грузия получила новый вертолет для спасательных операций

Sputnik Грузия

Вертолеты этого типа отличаются способностью действовать и маневрировать на больших высотах 29.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-29T15:55+0400

2024-03-29T15:55+0400

2024-03-29T17:03+0400

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ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Грузия получила первый из трех спасательных вертолетов типа H145 франко-немецкой компании Airbus Helicopters, приобретенных министерством внутренних дел в Германии, говорится в сообщении ведомства.О том, что Грузия планирует закупить H145 у одного из ведущих производителей вертолетов в мире, стало известно в 2022 году после того, как 29 июля в окрестностях горного курорта Гудаури потерпел крушение вертолет МВД Грузии. Тогда погибли все восемь человек, находившихся на борту. Вертолет вылетел для спасения двух человек, застрявших на скале после полета на параплане. Современный вертолет европейского типа H145 – одна из последних моделей французской компании Airbus Helicopters. Новые вертолеты полностью оснащены противопожарным и горноспасательным оборудованием. Имеют два двигателя, что повышает безопасность полетов. Вертолеты этого типа отличаются способностью действовать и маневрировать на больших высотах, что, учитывая горный рельеф Грузии, будет полностью совместимо с существующими задачами. Подобные вертолеты успешно используются полицией и службами по управлению чрезвычайными ситуациями Германии, Швейцарии, Франции, Канады и других стран. Спасательные вертолеты в Грузии В Грузии вертолеты пограничной полиции выполняют функции охраны границы и участвуют в спасательных операциях. Вопрос спасательных вертолетов в очередной раз стал актуальным после схода оползня на горном курорте в Шови 3 августа 2023 года, где погибли более 30 человек. Тогда часть оппозиции критиковала власти за неимение спасательных вертолетов, которые обещали приобрести еще в 2020 году, заявляя, что имеющиеся вертолеты не могут работать круглосуточно из-за отстутствия приборов ночного видения. Власти в ответ заявили, что те два вертолета, которыми располагает страна, справились с задачей, так как на месте более важна была работа дронов с тепловизорами. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В поисково-спасательных операциях используют находящиеся на балансе погранполиции МВД вертолеты МИ-8, у которых есть специальное спасательное оборудование. Именно они были задействованы в Шови. Также на балансе погранполиции два французских вертолета "Супер пума" (Super Puma), которые были закуплены в 2011 году при президентстве Михаила Саакашвили. Один из них был изготовлен на заказ с высококлассным салоном и дизайном для перевозки высокопоставленных должностных лиц. В августе 2022 года правительство Грузии приняло решение продать непригодный для спасательных операций дорогостоящий вертолет, сэкономив 5,5 млн евро, а на вырученные деньги купить три новых Н145. Общая стоимость трех вертолетов составит 26,5 миллиона евро. Вертолеты модели H145 могут выполнять полицейские, транспортные, поисковые и спасательные функции и будут полностью оснащены для тушения пожаров и горных спасательных работ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, шови, германия, гудаури, михаил саакашвили, ми-8