https://sputnik-georgia.ru/20240329/kategoricheski-s-goblinom-terakt-v-krokuse-smertnaya-kazn-v-rf-i-porazhenie-ukrainy-287088376.html

Категорически с Гоблином: теракт в "Крокусе", смертная казнь в РФ и поражение Украины

Категорически с Гоблином: теракт в "Крокусе", смертная казнь в РФ и поражение Украины

Sputnik Грузия

Смотрите в видео новый выпуск программы "Категорически с Гоблином" 29.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-29T13:57+0400

2024-03-29T13:57+0400

2024-03-29T13:57+0400

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Кто стоит за терактом в подмосковном "Крокус Сити Холле"? Могли ли зарубежные спецслужбы помогать террористам в подготовке атаки? Нужно ли возвращать в России смертную казнь? И как Запад готовится к катастрофическому поражению Украины? Эти и другие вопросы обсудили с Дмитрием Пучковым в новом выпуске "Категорически с Гоблином".

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