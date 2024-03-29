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Категорически с Гоблином: теракт в "Крокусе", смертная казнь в РФ и поражение Украины
Категорически с Гоблином: теракт в "Крокусе", смертная казнь в РФ и поражение Украины
Sputnik Грузия
Смотрите в видео новый выпуск программы "Категорически с Гоблином" 29.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-29T13:57+0400
2024-03-29T13:57+0400
2024-03-29T13:57+0400
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Кто стоит за терактом в подмосковном "Крокус Сити Холле"? Могли ли зарубежные спецслужбы помогать террористам в подготовке атаки? Нужно ли возвращать в России смертную казнь? И как Запад готовится к катастрофическому поражению Украины? Эти и другие вопросы обсудили с Дмитрием Пучковым в новом выпуске "Категорически с Гоблином".
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мультимедиа, видео, россия, в мире, аналитика, украина, видео
мультимедиа, видео, россия, в мире, аналитика, украина, видео
Категорически с Гоблином: теракт в "Крокусе", смертная казнь в РФ и поражение Украины
Смотрите в видео новый выпуск программы "Категорически с Гоблином"
Кто стоит за терактом в подмосковном "Крокус Сити Холле"? Могли ли зарубежные спецслужбы помогать террористам в подготовке атаки?
Нужно ли возвращать в России смертную казнь? И как Запад готовится к катастрофическому поражению Украины?
Эти и другие вопросы обсудили с Дмитрием Пучковым в новом выпуске "Категорически с Гоблином".