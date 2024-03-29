https://sputnik-georgia.ru/20240329/postnye-dni-v-aprele-2024-chto-mozhno-i-nelzya-est-po-dnyam-287085403.html
Постные дни в апреле 2024: что можно и нельзя есть по дням
Постные дни в апреле 2024: что можно и нельзя есть по дням
Sputnik Грузия
В апреле 2024 года продолжается Великий пост, который начался 18 марта – это самый строгий и продолжительный пост, который готовит верующих к Пасхе 29.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-29T21:18+0400
2024-03-29T21:18+0400
2024-03-29T21:18+0400
справки
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Что можно и нельзя есть в апреле 2024 года по дням и какие дни постные, читайте в Sputnik Грузия. Постные дни в апреле 2024 По церковному календарю православные в 2024 году отмечают Пасху 5 мая, поэтому все дни в апреле постные. Верующие, соблюдающие Великий пост, в первую очередь должны воздержаться от продуктов животного происхождения и очиститься физически, чтобы встретить Светлое Воскресение Христово с чистой душой и помыслами. Поэтому в постные дни в апреле нужно ежедневно молиться и посещать по возможности церковные службы, а также как можно больше делать добрых дел, без которых пост теряет свое значение. Что можно и нельзя есть В постные дни в апреле 2024 года нельзя кушать мясные и молочные продукты, а также яйца. Нельзя также в постные дни употреблять спиртное. Во время Великого поста нельзя также есть рыбу и рыбные продукты. Рыбу можно кушать только 7 апреля, в Благовещение Пресвятой Богородицы, и Вербное воскресенье, которое в 2024-м выпадает на 28 апреля. В Лазареву субботу, которую в 2024-м отмечают 27 апреля, можно кушать только рыбью икру. В постные дни в апреле 2024 года можно есть растительную пищу – овощи, фрукты, зелень, соленья, орехи и так далее. По монастырскому уставу в Великий пост: Материал подготовлен на основе открытых источников.
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Лиза Офман
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Лиза Офман
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg
справки
Постные дни в апреле 2024: что можно и нельзя есть по дням
В апреле 2024 года продолжается Великий пост, который начался 18 марта – это самый строгий и продолжительный пост, который готовит верующих к Пасхе
Что можно и нельзя есть в апреле 2024 года по дням и какие дни постные, читайте в Sputnik Грузия
.
Постные дни в апреле 2024
По церковному календарю православные в 2024 году отмечают Пасху 5 мая, поэтому все дни в апреле постные.
Верующие, соблюдающие Великий пост, в первую очередь должны воздержаться от продуктов животного происхождения и очиститься физически, чтобы встретить Светлое Воскресение Христово с чистой душой и помыслами.
Поэтому в постные дни в апреле нужно ежедневно молиться и посещать по возможности церковные службы, а также как можно больше делать добрых дел, без которых пост теряет свое значение.
В постные дни в апреле 2024 года нельзя кушать мясные и молочные продукты, а также яйца. Нельзя также в постные дни употреблять спиртное.
Во время Великого поста нельзя также есть рыбу и рыбные продукты. Рыбу можно кушать только 7 апреля, в Благовещение Пресвятой Богородицы, и Вербное воскресенье, которое в 2024-м выпадает на 28 апреля. В Лазареву субботу, которую в 2024-м отмечают 27 апреля, можно кушать только рыбью икру.
В постные дни в апреле 2024 года можно есть растительную пищу – овощи, фрукты, зелень, соленья, орехи и так далее.
По монастырскому уставу в Великий пост:
по понедельникам, средам и пятницам положено сухоядение, то есть в эти дни можно кушать термически необработанные продукты;
по вторникам и четвергам можно есть горячую пищу растительного происхождения без масла;
по субботам и воскресеньям (кроме последней недели поста) можно есть растительную пищу с постным маслом.
Материал подготовлен на основе открытых источников.