https://sputnik-georgia.ru/20240329/premer-religioznoe-raznoobrazie--odno-iz-glavnykh-bogatstv-gruzii-287090019.html

Премьер: религиозное разнообразие – одно из главных богатств Грузии

Премьер: религиозное разнообразие – одно из главных богатств Грузии

Sputnik Грузия

На сегодняшний день власти Грузии передали мусульманской общине 237 мечетей, еще 20 готовы к передаче 29.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-29T16:22+0400

2024-03-29T16:22+0400

2024-03-29T16:22+0400

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ираклий кобахидзе

рамадан

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ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Религиозное разнообразие Грузии является одним из главных богатств страны и эта традиция мирного сосуществования и братства очень дорога, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе во время выступления на ифтаре в честь мусульманской общины. Глава грузинского правительства поздравил мусульманскую общину с окончанием поста Рамадан и пожелал им счастья, благополучия и удачи. Мусульманская община вносит большой вклад в восстановление Грузии, отметил премьер. "Грузия – уникальная страна, где грузины и азербайджанцы, мусульмане-шииты и сунниты молятся в одной мечети. Эта традиция мирного сосуществования и братства нам очень дорога, и мы доказываем это на деле", – заявил Кобахидзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По словам главы грузинского правительства, на сегодняшний день власти Грузии передали мусульманской общине 237 мечетей, еще 20 готовы к передаче. Государство увеличило финансирование мусульманской общины до 4 миллионов 150 тысяч лари (более 1,5 миллиона долларов), и эта поддержка увеличится еще больше, отметил премьер. В ифтаре, организованном в честь мусульманской общины от имени премьер-министра Грузии, присутствовали как представители кабмина, так и дипломатического корпуса и другие официальные лица. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, религия , тбилиси, ираклий кобахидзе, рамадан