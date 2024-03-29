https://sputnik-georgia.ru/20240329/premer-religioznoe-raznoobrazie--odno-iz-glavnykh-bogatstv-gruzii-287090019.html
Премьер: религиозное разнообразие – одно из главных богатств Грузии
Премьер: религиозное разнообразие – одно из главных богатств Грузии
Sputnik Грузия
На сегодняшний день власти Грузии передали мусульманской общине 237 мечетей, еще 20 готовы к передаче 29.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-29T16:22+0400
2024-03-29T16:22+0400
2024-03-29T16:22+0400
грузия
новости
религия
тбилиси
ираклий кобахидзе
рамадан
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/17/286502551_0:188:1496:1030_1920x0_80_0_0_5a83b71c3cd9d8c32fb635e427e684fa.jpg
ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Религиозное разнообразие Грузии является одним из главных богатств страны и эта традиция мирного сосуществования и братства очень дорога, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе во время выступления на ифтаре в честь мусульманской общины. Глава грузинского правительства поздравил мусульманскую общину с окончанием поста Рамадан и пожелал им счастья, благополучия и удачи. Мусульманская община вносит большой вклад в восстановление Грузии, отметил премьер. "Грузия – уникальная страна, где грузины и азербайджанцы, мусульмане-шииты и сунниты молятся в одной мечети. Эта традиция мирного сосуществования и братства нам очень дорога, и мы доказываем это на деле", – заявил Кобахидзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По словам главы грузинского правительства, на сегодняшний день власти Грузии передали мусульманской общине 237 мечетей, еще 20 готовы к передаче. Государство увеличило финансирование мусульманской общины до 4 миллионов 150 тысяч лари (более 1,5 миллиона долларов), и эта поддержка увеличится еще больше, отметил премьер. В ифтаре, организованном в честь мусульманской общины от имени премьер-министра Грузии, присутствовали как представители кабмина, так и дипломатического корпуса и другие официальные лица. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/17/286502551_0:178:1496:1301_1920x0_80_0_0_10a87ddf07370646a5f8934f615abbc6.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, религия , тбилиси, ираклий кобахидзе, рамадан
грузия, новости, религия , тбилиси, ираклий кобахидзе, рамадан
Премьер: религиозное разнообразие – одно из главных богатств Грузии
На сегодняшний день власти Грузии передали мусульманской общине 237 мечетей, еще 20 готовы к передаче
ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Религиозное разнообразие Грузии является одним из главных богатств страны и эта традиция мирного сосуществования и братства очень дорога, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе во время выступления на ифтаре в честь мусульманской общины.
Глава грузинского правительства поздравил мусульманскую общину с окончанием поста Рамадан и пожелал им счастья, благополучия и удачи.
"Религиозное разнообразие Грузии – одно из главных богатств нашей страны. Даже сегодня при построении современного грузинского государства у каждой группы общества, каждой религиозной общины, каждого отдельного человека должно быть ощущение, что они являются полноправными участниками этого процесса, и мы, государство, сделаем все для этого в будущем", – заявил Кобахидзе.
Мусульманская община вносит большой вклад в восстановление Грузии, отметил премьер.
"Грузия – уникальная страна, где грузины и азербайджанцы, мусульмане-шииты и сунниты молятся в одной мечети. Эта традиция мирного сосуществования и братства нам очень дорога, и мы доказываем это на деле", – заявил Кобахидзе.
По словам главы грузинского правительства, на сегодняшний день власти Грузии передали мусульманской общине 237 мечетей, еще 20 готовы к передаче.
Государство увеличило финансирование мусульманской общины до 4 миллионов 150 тысяч лари (более 1,5 миллиона долларов), и эта поддержка увеличится еще больше, отметил премьер.
В ифтаре, организованном в честь мусульманской общины от имени премьер-министра Грузии, присутствовали как представители кабмина, так и дипломатического корпуса и другие официальные лица.