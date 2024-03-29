https://sputnik-georgia.ru/20240329/prezident-gruzii-nastaivaet-na-bolshem-kolichestve-izbiratelnykh-uchastkov-za-rubezhom-287092757.html

Президент Грузии настаивает на большем количестве избирательных участков за рубежом

Президент Грузии настаивает на большем количестве избирательных участков за рубежом

Sputnik Грузия

Часть оппозиции обвиняет правительство в Грузии в том, что они не заинтересованы в открытии избирательных участков за рубежом 29.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-29T19:21+0400

2024-03-29T19:21+0400

2024-03-29T20:10+0400

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парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Правительство Грузии не дало никакого ответа на вопрос об открытии избирательных участков за рубежом к парламентским выборам в октябре 2024 года, заявила президент Саломе Зурабишвили. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>На прошлой неделе глава МИД Грузии Илья Дарчиашвиили подробно ответил на вопросы депутатов касательно открытия избирательных участков за рубежом и назвал ложью утверждения о том, что диппредставительства можно открывать в любом зарубежном городе. По его словам, это комплексный вопрос, где учитываются географические особенности принимающей страны, установленные ею правила и другие вопросы. При этом она отметила, что согласно закону, у находящихся за рубежом граждан, если они находятся на консульском учете и в одном городе проживает более 50 человек, есть право потребовать открытия избирательного участка. Президент Грузии заявила, что не видит проблем в открытии дополнительных избирательных участков. Решение о том, где за рубежом нужно открывать дополнительные избирательные участки, а где нет, принимает Центральная избирательная комиссия после того, как МИД отправит ей данные о вставших на консульский учет гражданах. Встать на учет можно как на сайте МИД Грузии, так и в посольстве или консульстве страны пребывания. При том в диппредставительство можно даже не идти, а просто отправить заявление по почте. Процедура бесплатная. Консульский учет служит только эффективности защиты прав граждан и не предполагает правовых обязательств. По последним данным на 1 сентября 2023 года, на консульском учете находилось 62,6 тысячи граждан. Из 62 598 граждан Грузии, находящихся на консульском учете, несовершеннолетними являются 1501 человек. Наибольшее число граждан Грузии состоит на консульском учете в Греции – 19 039 человек. Далее следуют Азербайджан (6 848) и США (5 199). В странах ЕС на консульском учете состоит 33 418 граждан Грузии. Среди этих стран, помимо Греции, лидируют Германия, Италия и Франция.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , илья дарчиашвили, мид грузии, парламентские выборы в грузии 2024